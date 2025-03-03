Обещанная Трампом "очень крупная" сделка с Зеленским омрачена укоренившимися сомнениями чиновников в недрах Украины (CNN, США)

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп, и Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время их встречи в Trump Tower 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.

CNN: выигрыш от соглашения по недрам получит Зеленский, а не Трамп

Пар уйдет в свисток? Судя по всему, в команде президента США поняли, что никаких "триллионных" богатств в украинских недрах нет, сообщает CNN. Поэтому не факт, что соглашение с Зеленским сегодня будет подписано. Но Трамп все равно обещает "копать, копать и копать" на Украине.

Алекс Марквардт (Alex Marquardt), Закари Коэн (Zachary Cohen)

Утверждение президента Дональда Трампа, что “сделка на триллион долларов”, которую он вот-вот подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским, откроет США легкий доступ к золотым горам редкоземельных металлов, противоречит широко распространенной оценке действующих и бывших чиновников США. Они возражают, что фактических доказательств наличия крупных залежей редкоземельных металлов и иных минеральных богатств в недрах Украины мало, а эксплуатировать значительную их часть в охваченной боевыми действиями восточной части страны будет трудно вплоть до полной невозможности.

“Мы будем копать, копать и еще раз копать, — объявил Трамп журналистам накануне визита Зеленского. — Американские налогоплательщики теперь получат реальную компенсацию за сотни миллиардов долларов, вложенные в помощь Украине и ее обороне”.

Соглашение, которое, как ожидается, будет подписано в пятницу в Белом доме, можно считать удачей для осажденного Зеленского: он сможет трубить об этой сделке даже несмотря на слабеющую поддержку США.

“Это важное политическое начинание связывает обе страны, — сказал высокопоставленный американский чиновник. — Сделка выходит за рамки собственно недр. На данном этапе она важна для украинцев политически”.

Однако действующие и бывшие американские чиновники, а также аналитики и эксперты подчеркивают, что нет четкого представления о том, какими именно ресурсами Украина владеет — и в каком объеме. Складывается ощущение, что современной оценки нет в принципе, а то, что известно, основано на картах советской эпохи, составленных десятилетия назад.

Трамп не раз нажимал на редкоземельные минералы (так в тексте. – Прим. ИноСМИ) и их необходимость для Америки, однако Геологическая служба США утверждает, что у Украины нет ни доказанных запасов, ни перерабатывающих мощностей.

На Украине имеются значительные залежи других полезных ископаемых— в частности, графита, лития и титана, которые США считают ключевыми —но они меркнут по сравнению с другими странами.

“Если взглянуть шире, то в глобальном масштабе выходит совсем не много, — сказал старший аналитик Energy Innovation Джек Коннесс. — В целом это не значит, что этих ресурсов не существует, но мы очень мало знаем о том, сколько и чего Украина может предложить”.

Изначально это была идея Зеленского. Она “взлетела” когда он прибыл в США в прошлом сентябре, чтобы обсудить свой “План победы”. По словам представителей администрации Трампа и Байдена, украинская сторона предлагала США доступ к ряду природных ресурсов в обмен на постоянную поддержку.

Это было незадолго до президентских выборов, и Зеленский представил свой проект командам и Трампа, и Байдена.

“Это попросту не воспринималось как реалистичное начинание, — признался один бывший высокопоставленный чиновник администрации Байдена. — Эту часть “Плана победы” мы обсуждали меньше всего”.

“Позвольте мне сказать, что я не знаю ни одной американской компании, которая стремилась бы в горнодобывающую отрасль Украины”, — добавил бывший чиновник.

Чиновники Байдена сочли, что предложение Зеленского явно делается с расчетом на Трампа: Украина считала, что он падок на выгодные сделки и желает снизить уровень американской поддержки.

Один источник, знакомый с текущими разговорами внутри администрации Трампа о сделке и конфликте на Украине, подтвердил, что у США нет свежих независимых данных геологоразведки о редкоземельных металлах Украины.

Чиновник, знакомый с засекреченными оценками спецслужб по этому вопросу, добавил, что консенсус правительства заключается в том, что истинная стоимость редкоземельных металлов и других минералов Украины далека от заоблачных оценок чиновников Трампа.

Сначала Трамп затребовал долю в редкоземельных и иных минералах Украины в размере 500 миллиардов долларов, однако Зеленский поспешил его отвергнуть. Во вторник Трамп заявил, что согласованная сделка даст Украине “350 миллиардов долларов, много оружия и военной техники и возможность продолжать сражаться”.

На имеющихся картах — по мнению многих, сильно устаревших — предполагаемые месторождения разбросаны по всей стране, и часть из них находятся далеко от линии фронта. Но далеко не все месторождения стоят разработки, отмечают эксперты, и самые многообещающие из них сосредоточены дальше на востоке, в нестабильных, спорных и занятых Россией районах.

“Исходя из того, что мы знаем, подавляющее большинство месторождений, по-видимому, находятся на подконтрольной России территории”, — сказал второй бывший высокопоставленный чиновник Байдена, знакомый с оценками. Другие находятся глубоко под землей, усеянной минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Добыча, переработка и обогащение полезных ископаемых, особенно редкоземельных, могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими и отнять много времени.

“В этой сделке есть масса сложностей, которые чрезвычайно затруднят США получение обещанных выгод”, — сказал бывший чиновник.

В четверг Трамп признал неопределенность в том, какие именно ресурсы действительно доступны для разработки.

“Вы никогда не знаете заранее. Вы начинаете копать, и, возможно, там все совсем не так, как вы себе представляете, — сказал Трамп. — Но мы будем проводить там много времени. Это будет здорово для Украины. Это огромный проект экономического развития. Так что это будет хорошо для обеих стран”.

В проекте соглашения, попавшем в распоряжение телеканала CNN, не отражены заявления Трампа о том, что Вашингтон может возместить стоимость помощи, которую Украине направила администрация Байдена.

Вместо этого в нем призывается к созданию так называемого “Инвестиционного фонда реконструкции” для восстановления городов и инфраструктуры Украины, который будет управляться обеими странами совместно.

Администрация Трампа продолжает работу над урегулированием конфликта, и правительство Зеленского давит на нее все жестче, требуя от Вашингтона гарантий безопасности, чтобы предотвратить будущее российское вторжение.

Трамп сопротивляется, заявляя, что не отправит на Украину американские войска в качестве миротворцев, а Киев не получит членского билета в НАТО. Критики сочли это преждевременными уступками России.

Вместо этого официальные лица Трампа утверждают, что сделка по недрам сама по себе предоставит гарантии безопасности, которых добивается Украина, поскольку США будут заинтересованы в том, чтобы обезопасить свои проекты и доходы.

“Разумеется, США защитят свои активы, в которые мы инвестируем, — заявил советник по национальной безопасности Майк Уолц в интервью телеканалу Fox News в понедельник. — Это будет означать триллионы не только для украинского народа, но и для нас, и для стабильности в регионе. И эти экономические инвестиции — пожалуй, лучшая из гарантий безопасности, на которую может надеяться Украина”.

В соглашении о недрах, с которым ознакомился телеканал CNN, не указывается ни масштаб или местоположение залежей, ни типы минералов для добычи. Многие подробности будущего соглашения о совместном фонде еще предстоит обсудить.

Под природными ресурсами в соглашении понимаются месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и другого добываемого сырья, а также сопутствующую инфраструктуру.

Экономика России, может, и резко ослабевает, однако наблюдатели считают, что у нее все еще есть живая сила и военная мощь, чтобы сражаться против Украины, откуда бежали миллионы граждан и чья армия сталкивается с серьезной нехваткой личного состава.

“С точки зрения Зеленского — чтó еще он может предложить США или Западу? — риторически спросил второй высокопоставленный чиновник администрации Байдена. — Они правильно расценили, что это разожжет интерес у команды Трампа”.

“Нет ничего плохого в том, что США заключат сделку, — сказал бывший чиновник. — Я просто не думаю, что она даст нам так уж много”.

Помимо неопределенности и трудности добычи полезных ископаемых на Украине есть и другие соображения. Так, администрация Байдена решила этим не заниматься, чтобы не производить "колониального" впечатления, заключил третий чиновник Байдена.