Стармер: Лондон в этом году предоставит Киеву больше военной помощи, чем когда-либо раньше

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский в Мариинском дворце в Киеве 16 января 2025 года.

ЦАМТО, 28 февраля. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Лондон в этом году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше.

"В этом году мы предоставим больше военной помощи Украине, чем когда-либо раньше. На этой неделе я сообщил, что мы берем на свои плечи большую часть бремени в области безопасности", – сообщил он журналистам в Белом доме.

К.Стармер также выразил согласие с Д.Трампом в том, что Европа должна взять на себя большую роль в вопросе поддержки Украины, передает "РИА Новости".