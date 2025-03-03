Войти
Военное обозрение

Французские ВМС в рамках «реалистичных» испытаний на ударопрочность взорвали тротиловый заряд в 30 м от фрегата La Fayette

216
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Франции провели испытание ударной нагрузки на фрегате класса La Fayette. Аналогичная реалистичная проверка возможностей, в плане устойчивости, проводилась в уже далёком 1995 году. Такой шаг иллюстрирует стремление Франции повысить свою готовность к реальным боевым действиям высокой интенсивности.

Предшествовала этому «брутальному» сценарию учений, торпедная атака, проведенная в декабре прошлого года. ВМС Франции выпустили тяжелую торпеду F21 с атомной ударной подводной лодки (SSN) по корпусу OPV «Premier-Maître L’Her». Оружие стало предметом эксперимента.

На этот раз испытывалась броня. Так, у берегов Тулона экипаж фрегата класса La Fayette Courbet был, как пишут сами французы, потрясен, в прямом смысле этого слова. Корабль, с полным снаряжением, вооружением и экипажем оказался в центре эксперимента, призванного проверить его устойчивость в случае взрыва. Такого рода испытание носит название «испытание на удар».

Это одна из ключевых задач инициативы POLARIS, которая стартовала в 2021 году, поскольку именно во время этих экспериментов, в условиях, максимально приближенных к реальным боевым условиям, подготовка к бою высокой интенсивности приобретает свой полный смысл.

В такой ситуации, безусловно, проверяется на прочность и безотказность все узлы: корпус, механика, электрооборудование, вооружение. Ну и конечно, создание такой стрессовой обстановки, готовит личный состав к возможным подобным боевым ситуациям.

Предыдущее такое испытание взрывной волной ВМС Франции проводили 30 лет назад. В ходе маневров 250-килограммовый заряд тротила был взорван на глубине 40 метров и в 30 метрах от фрегата La Fayette, для проверки прочности корпуса.

Заявлено, что испытания прошли успешно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
La Fayette
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 06:00
  • 1
Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову изменили меру пресечения, снова отправив в СИЗО
  • 03.03 03:16
  • 1
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 03.03 02:41
  • 2
На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков
  • 03.03 01:48
  • 0
Ответ на "Симметричные меры"
  • 03.03 00:32
  • 7846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 13:56
  • 1459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.03 13:06
  • 19
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 02.03 07:55
  • 6
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 02.03 02:46
  • 2
«Системы спутниковой коррекции покинули чат»: Российский канал утверждает, что авиабомбы с УМПК перестали попадать в цель
  • 01.03 21:38
  • 0
Ответ на "Мир на ядерном распутье - Мнения ТАСС"
  • 01.03 10:35
  • 20
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 01.03 05:35
  • 79
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 01.03 04:01
  • 0
Ответ на "Румыния – южный бастион восточного фланга НАТО"
  • 28.02 15:28
  • 4
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10 для модернизированных самолётов Ан-2 «Кукурузник»
  • 28.02 15:18
  • 1
В самолете «Байкал» нашли грубейшие конструктивные ошибки