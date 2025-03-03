Французские ВМС в рамках «реалистичных» испытаний на ударопрочность взорвали тротиловый заряд в 30 м от фрегата La Fayette

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ВМС Франции провели испытание ударной нагрузки на фрегате класса La Fayette. Аналогичная реалистичная проверка возможностей, в плане устойчивости, проводилась в уже далёком 1995 году. Такой шаг иллюстрирует стремление Франции повысить свою готовность к реальным боевым действиям высокой интенсивности.

Предшествовала этому «брутальному» сценарию учений, торпедная атака, проведенная в декабре прошлого года. ВМС Франции выпустили тяжелую торпеду F21 с атомной ударной подводной лодки (SSN) по корпусу OPV «Premier-Maître L’Her». Оружие стало предметом эксперимента.

На этот раз испытывалась броня. Так, у берегов Тулона экипаж фрегата класса La Fayette Courbet был, как пишут сами французы, потрясен, в прямом смысле этого слова. Корабль, с полным снаряжением, вооружением и экипажем оказался в центре эксперимента, призванного проверить его устойчивость в случае взрыва. Такого рода испытание носит название «испытание на удар».

Это одна из ключевых задач инициативы POLARIS, которая стартовала в 2021 году, поскольку именно во время этих экспериментов, в условиях, максимально приближенных к реальным боевым условиям, подготовка к бою высокой интенсивности приобретает свой полный смысл.

В такой ситуации, безусловно, проверяется на прочность и безотказность все узлы: корпус, механика, электрооборудование, вооружение. Ну и конечно, создание такой стрессовой обстановки, готовит личный состав к возможным подобным боевым ситуациям.

Предыдущее такое испытание взрывной волной ВМС Франции проводили 30 лет назад. В ходе маневров 250-килограммовый заряд тротила был взорван на глубине 40 метров и в 30 метрах от фрегата La Fayette, для проверки прочности корпуса.

Заявлено, что испытания прошли успешно.