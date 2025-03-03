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Военное обозрение

«Им это не нужно»: Трамп отказал Стармеру в военной помощи в случае нападения на британский контингент на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания готова отправить свои войска на Украину, речь идет как о наземных войсках, так и ВВС Соединенного королевства, США гарантии безопасности давать снова отказались. Об этом стало известно по итогам совместной пресс-конференции Стармера и Трампа в Вашингтоне.

Стармер подтвердил готовность отправить войска на Украину для «обеспечения мира», естественно, вместе с союзниками. Также он подтвердил, что обсудил с Трампом мирный план по Украине, он будет «жестким и справедливым», Великобритания готова к мирной сделке. В общем, ранее выступавший за продолжение конфликта Стармер переобулся прямо в воздухе вслед за Макроном.

Я ясно заявляю о том, что Великобритания готова направить сухопутные войска и самолеты, чтобы поддержать сделку. Мы работаем совместно с нашими союзниками,

- заявил британец.

В то же время Трамп отказал Великобритании в военной помощи, если на ее контингент на Украине нападут. По его словам, британцам никакая помощь не нужна.

Нет. Им не нужна помощь,

- заявил американский президент, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в военной помощи Трамп отказал и Макрону, также готовому отправить войска на Украину. А между тем, Лондон и Париж в один голос твердят, что без гарантий безопасности от США свои войска вводить не будут.

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Великобритания
США
Украина
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