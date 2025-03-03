Военкор: Нашей современной армией забрать силой Одессу, Киев и Львов мы не сможем

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На фоне состоявшихся вчера более чем 6-часовых переговоров российских и американских дипломатов в Стамбуле с новой силой активизировалась тема «восстановления отношений» между Москвой и Вашингтоном и урегулирования украинского конфликта. Один из обсуждаемых вопросов – территориальные вопросы. Например, вопрос полного (в границах пресловутого 1991 года) вхождения в состав России четырёх «новых» субъектов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Если в переговорный процесс не включить это вхождение, то, получается, что придётся либо вносить правки в Конституцию, либо воевать до тех пор, пока регионы полностью не перейдут под наш контроль. Пока практически под полным контролем из них - ЛНР. Остальные - по территории - около трёх четвертей.

Рассуждает о ситуации в своём Телеграм-канале Александр Сладков.

Крымский полуостров и 4 региона, они наши по Конституции, и даже президент не имеет права это оспаривать. Нам забирать оставшееся придется в любом случае.

Далее Александр Сладков размышляет о других территориях:

А вот Одесса, Киев, Львов… Если они отойдут нам в результате переговоров - хорошо. Нашей современной армией мы их забрать силой не сможем, и контролировать.

По мнению военкора, для перехода этих территорий под контроль и сохранение такового над ними, «нужен либо полный переход на военные рельсы и большая мобилизация, либо у тех, кто уверен в ином, есть какая-то решающая столь глобальный вопрос информация».

Сладков пишет о необходимости при переговорах выдвигать условия о российских базах на границах НАТО, о возвращении русского языка на Украине в качестве государственного. Также – «значительные финансовые вливания в новые территории».

Автор, в отличие от многих других комментирующих ситуацию, справедливо констатирует:

Пока мы воюем… Успехи есть, но враг ещё не посыпался и не побежал.

Действительно, частые фразы о том, что враг деморализован, что воевать у них некому, что ВСУ только и делают, что бегут с позиций, к сожалению, далеки от объективной реальности - как минимум на данный момент.