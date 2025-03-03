Трамп не в состоянии разрушить альянс России и Китая, но он может его ослабить (South China Morning Post, Гонконг)

SCMP: неучастие Китая в переговорах по Украине не испортит его дружбу с Россией

Вашингтон и Москва ведут переговоры об урегулировании на Украине, и успех сделки может привести их к сближению, что якобы невыгодно Пекину, пишет SCMP. Однако, считает автор статьи, речи о разрыве между Россией и Китаем не идет — стратегическое и экономическое партнерство стран гораздо прочнее, чем могут думать на Западе.

Стремление Америки прекратить вооруженный конфликт на Украине породило разговоры о значительных уступках России и об отстранении от переговорного процесса Киева и Евросоюза. Для Китая та скорость, с которой была организована встреч российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, точно так же мог стать неожиданностью.

Всего несколько недель тому назад Китай находился во вполне комфортном положении — страна планировала играть важную роль в затеянном Дональдом Трампом процессе по установлению мира на Украине. Казалось, Вашингтон был согласен сотрудничать с Пекином, чтобы использовать китайское экономическое влияние на Россию. Это вполне соответствовало цели Пекина предстать в качестве нейтрального игрока и продвигать свой мирный план по Украине, состоящий из 12 пунктов и обнародованный в 2023 году.

Но когда начались российско-американские переговоры, Китай был исключен из этого процесса и теперь не может принять в нем участие ни как союзник России, ни как посредник. С учетом того, что с самого начала конфликта в феврале 2022 года Китай в основном поддерживает Россию — и это обстоятельство привело его к усилению напряженности с ЕС и США — Пекин может оказаться в неудобном положении.

Однако официально КНР выступает в поддержку мирной инициативы. Главный китайский дипломат Ван И недавно сказал: "Китай приветствует любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе и согласие, возникшее между Россией и США".

В идеале Китай предпочел бы заморозку украинского конфликта с его передачей под курирование ООН. Это позволило бы ему направить туда свои войска. Но гораздо важнее другое. Полное урегулирование поможет Пекину восстановить отношения со странами ЕС, которые серьезно пострадали из-за его сближения с Россией. Китай очень хочет улучшить эти отношения, помня об огромном объеме двусторонней торговли с Евросоюзом (762 миллиарда долларов за прошлый год) и о нерешенных проблемах с экспортом китайских электромобилей в Европу.

Здесь важен еще один момент. Успех попыток мирного урегулирования на Украине может сблизить Москву и Вашингтон, что невыгодно Пекину.

Во-первых, Соединенные Штаты получат передышку, смогут восстановить силы и сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе, нарастив там военную группировку и укрепив региональные альянсы — начиная с Четырехстороннего диалога по безопасности и партнерства Австралии, Великобритании и США AUKUS и заканчивая двусторонним сотрудничеством в сфере безопасности с Японией, Южной Кореей и другими странами.

Вашингтон в этом случае получит, наконец, возможность завершить свой разворот в сторону Азии. Впервые эта идея возникла при президенте Джордже Буше-младшем. Но с тех пор Соединенные Штаты постоянно отвлекаются: то на войны на Ближнем Востоке, то на украинский конфликт, то на сдерживание российской угрозы. Понятно, почему министр обороны США Пит Хегсет заявил на недавней встрече с европейскими лидерами, что приоритетом для Вашингтона является "предотвращение войны с Китаем".

Во-вторых, переговоры между Москвой и Вашингтоном об окончании военных действий на Украине не только приведут к ослаблению напряженности в российско-американских отношениях, но и помогут США убедить Россию не придавать особого значения геополитическому "развороту" Америки в сторону Азии.

Здесь уместно вспомнить недавнее заявление спецпредставителя Трампа по России и Украине Кита Келлога, сказавшего, что Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к действиям, которые будут для нее неприятны. Это может, в частности, означать отказ от альянса с Китаем. Вице-президент США Джей Ди Вэнс уже заявил, что российско-китайская коалиция — это не в интересах Москвы.

США могут попытаться соблазнить Россию отменой санкций, уступить ее требованиям не принимать Украину в НАТО и согласиться на ограничение американского военного присутствия в Восточной Европе. Это будут очень щедрые уступки, и Россия вполне может предложить взамен что-то не менее ценное.

Это говорит о том, что в случае достижения значимого взаимопонимания между Россией и США отношения Москвы с Пекином могут измениться. На фоне усиления напряженности с США позиции Китая могут ослабнуть, если Москва откажется от углубления сотрудничества.

Однако разрушить альянс Китая и России почти невозможно — с учетом огромных объемов торговли (более 240 миллиардов долларов в 2024 году) и военного сотрудничества. Более того, между Китаем и Россией существует "безграничное" партнерство, которое намного прочнее "оси по расчету". У двух стран все чаще формируются схожие представления о новом и справедливом международном порядке, центральными элементами которого станут многополярность, ослабление западного влияния и активное создание сфер влияния.

Россия скорее согласится на уступки по иранской ядерной программе, отказавшись от ее поддержки, чем на подрыв связей с Китаем. Да и вряд ли Москва всецело доверится Трампу, поскольку его президентский срок ограничен четырьмя годами, а новый президент легко может откатить назад все шаги, предпринятые в рамках сближения двух стран.

В условиях разворота России в сторону Азии жертвовать региональными отношениями ей крайне невыгодно. Скорее всего Москва постарается проводить более сбалансированную внешнюю политику, равноудаленную от Запада и Китая. Похоже, такое желание у Москвы есть, поскольку некоторые российские официальные лица боятся чрезмерной зависимости от Китая, в перспективе чреватой неприятными последствиями.

Таким образом, все попытки Трампа сыграть "Никсона наоборот", то есть пойти на сближение с Россией, оставив Китай за дверью (президент Ричард Никсон в свое время примирился с КНР в целях изоляции Советского Союза), скорее всего, окажутся безрезультатными.

Тем не менее, если в умах китайских лидеров возникнут какие-то сомнения в надежности России, это навредит "безграничному партнерству" — особенно в случае усиления американо-китайского противостояния из-за Тайваня или если Россия после снятия санкций решит отказаться от своей экономической ставки на Китай в пользу Запада.

Подозрения в Пекине нельзя назвать безосновательными. В конце концов, ключевые стратегические интересы России находятся не в Азии, а на Украине и на Черном море. В таких условиях США будет легче повлиять на Москву.

Автор: Эмиль Авдалиани (Emil Avdaliani).