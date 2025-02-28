Война – это бизнес. Часть-2

Война – это бизнес. Часть-1

По нашим прогнозам в течение ближайших 3-5 лет альянс создаст необходимые условия и выйдет на расчетные производственные мощности для участия в крупномасштабном конфликте.

Подчеркнем, что именно для этого в странах восточного фланга НАТО ускоренными темпами строятся предприятия для производства широкой номенклатуры боеприпасов, а также создается необходимая ремонтная база для восстановления военной техники.

Итак, в конце января т.г. в минобороны Финляндии заявили, что в г. Пори к 2028 г. будет построен завод по производству взрывчатых веществ стоимостью более 200 млн евро.

«Проект будет иметь большое значение для увеличения производства артиллерийских и минометных боеприпасов в Европе», – утверждают власти страны. Но главное здесь то, что, по их мнению инвестиции будут способствовать продолжению долгосрочной поддержки Украины.

Как мы неоднократно отмечали, семимильными шагами развивается и польская оборонная промышленность. Не стоит этому удивляться, учитывая, что страна за последние три года в денежном эквиваленте увеличила траты на оборону минимум в четыре раза. Причем, власти особую роль отводят именно строительству и налаживанию собственных производственных линий, как вооружения, так и боеприпасов. То есть, государство инвестирует огромные капиталы в национальные компании.

Отметим, что в ноябре 2024 г. в штаб-квартире Grupa Azoty было подписано соглашение о сотрудничестве в области производства взрывчатых веществ с предприятиями польского ВПК – PGZ, оборонной компанией Mesko и Agencja Rozwoju Przemysłu.

Согласно соглашению, на территории компании Grupa Azoty в Тарнуве будет построен завод по производству нитроцеллюлозы и многоосновных порохов.

Кроме этого, расширяет свой потенциал крупнейший в Польше производитель боеприпасов Grupa Niewiadow. Так, еще летом 2024 г. было заявлено, что в Томашув-Мазовецком поляки в течении двух лет собираются нарастить производство 155-мм боеприпасов за счет дополнительных инвестиций. По предварительным оценкам мощности предприятия должны позволить выпускать до 200 тыс. снарядов в год.

Также, в конце прошлого года польское правительство объявило о планах по запуску в стране масштабного производства боеприпасов и по строительству нескольких заводов.

Вместе с тем, напомним, что в стране реализуется Национальная программа создания т.н. резерва боеприпасов, принятая еще в 2023 г. предшественником Туска. На нее собираются выделить дополнительно более 750 млн. долл.

В рамках милитаризации восточного фланга НАТО от своих союзников пытаются не отставать и прибалтийские лимитрофы. Помимо увеличения оборонных расходов, в странах Балтии уделяется особое внимание вопросам обеспечения войск союзников. Для этого даже предусмотрены средства из оборонных фондов ЕС.

В связи с чем, между властями Литвы и Rheinmetall уже было принято решение к 2026 г. построить в стране завод по производству 155-мм боеприпасов. Инвестиции составляют порядка 180 млн евро. Стоит полагать, что мощности предприятия позволят выпускать до 200 тыс. боеприпасов в год. Вероятно, дата ввода в эксплуатацию будет сдвинута из-за смещения сроков начала строительства на осень т.г.

Вместе с тем, власти Латвии в Иецаве в течение нескольких лет планируют построить завод по производству артиллерийских боеприпасов натовского калибра. Инвестиции пока не раскрываются, но стоит полагать, что суммы исчисляются в десятках, то и в сотнях миллионов долл. Ожидается, что ежегодный их выпуск составит около 50 тыс. снарядов.

В Эстонии аналогичное предприятие предлагается разместить в оборонном промышленном парке в трех районах – Люганузе, Ляэне-Нигула и Пярну. Также власти страны в конце 2024 г. заявляли, что производство боеприпасов начнется и в промышленном парке «Эмари» весной т.г.

В свою очередь, ведущий оборонный концерн Германии Rheinmetall расширяет свои производственные мощности в Венгрии. Так, летом 2024 г. в венгерском городе Варпалота был официально открыт завод по производству 30-мм боеприпасов для БМП KF41 Lynx, которые также собирают в стране. Кроме того, немцы продолжают строить завод по производству взрывчатых веществ. По прогнозам производство начнет свою работу уже в 2027 г.

Отметим, что в соседней Словакии производство боеприпасов с начала СВО выросло примерно в пять раз. По предварительным прогнозам в 2025 г. страна произведет около 200 тыс. крупнокалиберных боеприпасов. Для сравнения за предыдущий год Братислава произвела примерно 125 тыс. снарядов. Стоит добавить, что страна самостоятельно производит компоненты для них, в частности, взрыватели.

Южнее, в Румынии, власти страны собираются в течение короткого промежутка времени развернуть производство боеприпасов для танков Abrams. В стране строятся предприятия по изготовлению порохов и других компонентов для производства боеприпасов.

Напомним, что в январе 2024 г. Rheinmetall заявил о покупке 72,5 процента акций румынского предприятия Automecanica Mediaș для обслуживания западной техники, поставленной Украине. В апреле того же года в Решице после простоя в 15 лет расконсервировали фабрику Arsenal по производству артиллерийских орудий.

Вышеперечисленное является только вершиной айсберга. Оно в полном объеме не отражает основные тенденции развития конфликта по линии Россия-НАТО, но является предпосылками его возникновения. Так, обратим ваше внимание, что так называемые инвестиции Запада в проект «Украина» должны принести дивиденды, а в перспективе – решить основную задачу – нанести стратегическое поражение России, развалить ее и забрать ресурсы.

Павел Ковалев