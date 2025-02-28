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Интерфакс-АВН

Российский холдинг на выставке в ОАЭ подписал контракты на поставку боевой оптики инозаказчикам

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" на полях оружейной выставки IDEX-2025 в Объединённых Арабских Эмиратах подписал контракты на поставку оптико-электронных приборов иностранным заказчикам, сообщает пресс-служба компании в четверг.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" заключил контракты в сфере ВТС (военно-технического сотрудничества - "ИФ") на полях Международной оборонной выставки IDEX-2025. Партнёрам будут поставлены оптико-электронные приборы для модернизации бронетанковой техники российского производства", - сказано в сообщении.

Генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин отмечает, что ВТС РФ "с иностранными государствами продолжает развиваться даже с учётом меняющихся внешних факторов".

"Зарубежные заказчики активно используют российские технологии. Изделия, которые предлагает наш холдинг, не исключение. Они уже давно известны на международном рынке и зарекомендовали себя с лучшей стороны, что объясняет высокий спрос", - подчеркнул Калюгин.

В частности, отметил он, оптико-электронные приборы и прицельные комплексы разработки "Швабе" "входят в состав целого ряда современных образцов военной и специальной техники".

"Ознакомиться с ними можно было на IDEX. Данная площадка является одной из наиболее эффективных для наращивания сотрудничества по линии ВТС. Мы, в свою очередь, здесь подписали новые контракты", - сказал Калюгин, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, "в странах Ближнего Востока продукция, выпускаемая холдингом, хорошо известна".

В рамках выставки изделия "Швабе" были представлены, в частности, в составе танка Т-90МС, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" и других образцов вооружения, информирует пресс-служба холдинга.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Корнет
Т-90 "Владимир"
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