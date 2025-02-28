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ТАСС

В Турции заявили, что некоторые страны помешали миру на Украине в 2022 году

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Переговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле.
Источник изображения: © POOL

С начала специальной военной операции Россия и Украина вели переговоры - сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Мир на Украине мог наступить уже в 2022 году по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, но "некоторые страны" решили продолжать конфликт. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш.

"Российская и украинская делегации встретились в [стамбульском дворце] Долмабахче и практически договорились. Но, к сожалению, мир не состоялся, поскольку некоторые державы заняли позицию в пользу продолжения войны", - сказал он по итогам переговоров со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

С начала специальной военной операции Россия и Украина вели переговоры - сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, в который входили, в частности, обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу и отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который специально прибыл в Киев. 

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