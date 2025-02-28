«Системы спутниковой коррекции покинули чат»: Российский канал утверждает, что авиабомбы с УМПК перестали попадать в цель

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Российские авиабомбы с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) перестали попадать в цель, противник нашел способ противодействия. Об этом пишет российский авиационный ТГ-канал Fighterbomber.

ФАБ с УМПК сыграли свою роль в спецоперации, нанеся мощнейший урон украинской армии и спасли российские ВКС от огромных потерь. На протяжении довольно длительного времени авиация ВКС РФ наносила удары с большого расстояния, не входя в зону действия зенитных средств ВСУ, при этом укладывая бомбы прямо в цель. И все благодаря УМПК. Но за прошедшее противник нашел способ противодействия.

Все системы спутниковой коррекции официально покинули чат

- утверждает Fighterbomber

Как пишет канал, спутниковые системы коррекции, установленные на УМПК, перестали работать на линии фронта, потому что начала работать украинская РЭБ. Противник, впрочем, как и наши бойцы, утыкали всю линию системами, сделавшими боеприпасы со спутниковой системой коррекции бесполезными. Поэтому авиабомбы перестали попадать по точечным целям, по крупным еще попадают, но таких на линии боевого соприкосновения нет. В украинском тылу ситуация получше.

Автор канала в этой ситуации предлагает уйти от существующей сегодня схемы: «чем больше вылетов — тем больше сбросов», как утратившей эффективность. Работать по меньшему количеству целей, но большим количеством авиабомб, потому что одиночная бомба с УМПК больше не поражает цель. Вводить боеприпасы с лазерной ГСН с наведением с БПЛА, они прекрасно работают. Также разрабатывать и принимать на вооружение боеприпасы с инерциальной системой наведения, не зависимой от систем РЭБ.

Ну и в конце автор с сарказмом подчеркивает, что все вышеперечисленное относится к Лаосу, а не к России, потому что, согласно докладам российских генералов, у нас «все хорошо».

А, ну и еще раз подчеркну. Это все в Лаосе, у нас все хорошо, РЭБа у противника нет. Если УМПК или ракета не попала в цель, это только вина летчиков. У нас каждая бомба-ракета попадает в цель. Спросите любого начальника от генерала и выше.

— добавляет автор.