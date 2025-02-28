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Военное обозрение

Рубио в преддверии встречи делегаций из РФ и США в Стамбуле: мы не можем позволить России стать «младшим партнёром» Китая

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня в Стамбуле проходит уже вторая в этом году встреча делегаций из США и РФ. Предыдущая состоялась в Эр-Рияде 18 февраля.

На этот раз обе страны будут представлять сотрудники МИД, а главной темой для переговоров станет возобновление полноценной работы российского и американского посольств, которые столкнулись с серьезными трудностями из-за деструктивной политики предыдущей администрации Белого дома.

Ранее предстоящую поездку российской делегации в Стамбул прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский дипломат выразил надежду, что стороны найдут консенсус в обсуждаемых вопросах, а также назвал сегодняшнюю встречу «маркером» того, насколько эффективно Москва и Вашингтон смогут действовать в преодолении и других накопившихся противоречий.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио в ходе интервью, которое он дал изданию Breitbart News в преддверии встречи российской и американской делегаций, заявил, что Штаты не могут позволить РФ стать «младшим партнером» Китая.

Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон будет предпринимать попытки ослабить связь между Москвой и Пекином, при этом добавив, что власти США не намерены сеять раскол между двумя соседями, обладающими ядерным арсеналом.

В то же время Рубио усомнился в том, что Вашингтону удастся когда-либо полностью «оторвать» Москву от Пекина.

Тем временем в сети распространяются кадры прибытия российской делегации в Стамбул. На данный момент переговоры уже идут.

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