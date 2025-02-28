Bloomberg: Россия и США ведут переговоры о совместной добыче природных ресурсов в Арктике

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По информации ряда западных изданий, Москва и Вашингтон тайно обсуждают совместную добычу полезных ископаемых в Арктике. Соответствующие переговоры проходят в закрытом режиме и пока находятся на ранней стадии.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, при этом речь идет не только о добыче природных ресурсов, но и о совместном развитии торговых маршрутов, а также о сотрудничестве в энергетическом секторе.

По мнению одного из источников агентства, американские чиновники рассматривают сотрудничество с Россией в Арктике в качестве способа ослабить взаимодействие между Москвой и Пекином, однако таким образом Вашингтон вряд ли достигнет успеха на этом направлении, учитывая усилившееся в последние годы стратегическое партнерство РФ и КНР.

Американское издание отмечает, что Арктика, окруженная Россией и семью странами-членами НАТО: США, Канадой, Швецией, Норвегией, Финляндией, Данией и Исландией, в последние годы привлекает все больше внимания, поскольку вызванное изменениями климата таяние льдов открывает возможность разведки месторождений природных ресурсов и новые судоходные пути.

Россия обладает мощной инфраструктурой для судоходства в Арктике: ледокольным флотом, портами, базами и т.д. США же в последнее время стремятся нарастить свое присутствие в Арктическом регионе, в частности, этим обусловлены планы Трампа аннексировать у Дании остров Гренландия.