Глава Евросовета объявил о возможности первых решений по укреплению европейской обороны на саммите ЕС

Брюссель. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Антониу Кошта опубликовал в четверг письмо-приглашение, которое он разослал лидерам стран ЕС перед внеочередным заседанием Евросовета 6 марта, посвящённом европейской обороне и Украине.

"Что касается европейской обороны, моя цель - продолжить наше неофициальное совещание 3 февраля с целью принятия первых решений на краткосрочную перспективу, чтобы Европа стала более суверенной, более способной и лучше оснащенной для решения текущих и будущих проблем своей безопасности", - говорится в письме.

"Что касается Украины, то здесь есть новое развитие, которое должно привести к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру. Поэтому для нас важно обменяться мнениями о том, как и дальше поддерживать Украину, и о принципах, которые следует соблюдать в будущем", - написал Кошта.

По его словам, ЕС и его члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. Поэтому необходимо быть готовыми к "возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения прочного мира на Украине".