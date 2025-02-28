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Военное обозрение

Трамп: США намерены вернуть все вооружения, оставленные в 2021 году при выходе из Афганистана

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство США планирует вернуть все вооружения и военную технику, оставленные в 2021 году при отходе американской армии из Афганистана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая на первом заседании своего кабинета, Трамп напомнил, что стоимость техники, брошенной американской армией в Афганистане, составляет десятки миллиардов долларов. Новые афганские власти регулярно выставляют брошенную американскую технику на всеобщее обозрение. Президент США также утверждает, что представители «Талибана»* (*движение запрещено в РФ) занимаются торговлей вооружениями и техникой, брошенными американцами при оставлении Афганистана.

На вопрос, намерены ли новые власти США принять какие-либо меры против военнослужащих, занимавшихся планированием вывода американских войск из Афганистана, присутствовавший на мероприятии глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что он проводит аудит в связи с этими событиями. По итогам полной и тщательной проверки предполагается уволить с занимаемых постов всех виновных в неудачном планировании вывода войск и оставлении американских вооружений в Афганистане.

Трамп также считает, что его предшественнику Джо Байдену следовало обеспечить сохранение американского военного присутствия по крайней мере на крупной авиабазе в афганском городе Баграм. По мнению президента США, база в Баграме в настоящее время передана талибами* под контроль Китая, хотя Пекин продолжает это отрицать.

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Страны
Афганистан
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
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