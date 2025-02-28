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Военное обозрение

В Пентагоне решили начать оптимизацию с попытки избавиться от авиационного «хлама», к которому отнесли первые версии F-22 и штурмовики A-10

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны США отдал распоряжение военным службам страны уменьшить так называемые ненужные расходы на 8% и перенаправить освободившиеся денежные средства на программы, которые будут более эффективны в возможном будущем военном конфликте. Оптимизировать решили ВВС. В частности, поэтапно снижать расходы на эксплуатацию старых самолётов.

Американские лётчики, как утверждается, с большим энтузиазмом поддержали эту идею, так как она может ускорить темпы вывода из эксплуатации устаревших (по американской версии) самолетов, содержание и эксплуатация которых требует внушительных и неоправданных средств.

Но все предыдущие попытки службы сократить авиационный «хлам» (а к нему решили отнести A-10 Warthog и первые версии F-22 Raptor), показали, что реализовать такие задачи гораздо сложнее, чем посчитать и запланировать.

В последнее время в сети можно увидеть немало фото F-22 со следами коррозии на фюзеляже.

Совсем недавно ВВС пытались снять с вооружения 32 самолета F-22 Block 20. Но американский Конгресс неоднократно блокировал эти усилия по снятию с вооружения.

Американские законодатели, которые имеют полномочия блокировать сокращения, с которыми они не согласны или которые, как они опасаются, могут навредить безопасности, заблокировали усилия нескольких администраций по оптимизации и перестройке бюджетов Пентагона.

В цифрах бюджет на сокращение может составить более 17 миллиардов долларов для Министерства ВВС, 15 миллиардов долларов из которых поступят только от ВВС, а остальное — от родственной службы, Космических сил.

Это не сокращение. Это переориентация и реинвестирование существующих средств в создание сил, которые защищают вас, американский народ

— сказал министр Питер Хегсет.

Однако, есть большое кол-во несогласных с такой оптимизацией бюджета. Дуг Бирки, исполнительный директор Института по исследованиям в области аэрокосмической энергетики, сказал, что ВВС уже много лет находятся в напряжении, и найти 8% «ненужных» денежных средств для сокращения будет сложно.

Космические силы, относительно молодая служба, все еще работающая над тем, чтобы встать на ноги, также не имеют достаточного пространства для сокращения 8% расходов.

- сказал Хизер Пенни, отставной пилот F-16 и старший научный сотрудник указанного института.

Если администрация Трампа — с ее акцентом на сокращение предполагаемых государственных расходов — сможет прорваться через затор на Капитолийском холме и провести значительные сокращения устаревшего парка ВВС, она достигнет того, чего не смогли сделать предыдущие администрации. Но дадут ли пустить под нож F-22 и A-10, вопрос открытый.

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Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
F-16
F-22
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