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Интерфакс-АВН

Япония планирует закупить в США подержанные военно-транспортные самолеты - СМИ

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Американский транспортный самолет C-17 Глоубмастер III
Американский транспортный самолет C-17 Глоубмастер III.
Источник изображения: © flickr.com / Kenny Holston

Гонконг. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на встрече с президентом США Дональдом Трампом 7 февраля заявил о готовности закупить для японских сил самообороны американские военно-транспортные самолеты С-17, сообщает газета "Майнити".

Издание рассматривает это как возможную попытку Исибы ослабить давление со стороны Вашингтона, требующего от Токио увеличить расходы на оборону.

Япония длительное время ограничивала свой оборонный бюджет примерно 1% ВВП, но увеличила его до 2% в 2027 финансовом году "на фоне растущих угроз безопасности со стороны Китая и Северной Кореи", отмечается в публикации.

Согласно нему, Трамп "похвалил обещание Японии увеличить расходы на оборону, сказав: "Мы с нетерпением ожидаем увидеть еще больше".

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