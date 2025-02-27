Трамп: США нацелены на договоренности с РФ и Украиной по решению конфликта

Ничего не предпринималось до прихода действующей администрации США, указал американский лидер

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация настроена на достижение договоренностей с Москвой и Киевом относительно урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета.

"Что важнее всего, мы намерены заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы прекратить гибель людей", - сказал американский лидер.

"Мы считаем, что это очень важно и станет большим достижением, поскольку ничего не предпринималось до прихода действующей администрации. Они не говорили с президентом [России Владимиром] Путиным два года, - добавил Трамп. - Мы будем вас информировать".

Путин обсудил с Трампом в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. По данным Кремля, американский лидер высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с американским лидером в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.