Войти
ТАСС

Трамп: США нацелены на договоренности с РФ и Украиной по решению конфликта

376
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © Pool photo via AP

Ничего не предпринималось до прихода действующей администрации США, указал американский лидер

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация настроена на достижение договоренностей с Москвой и Киевом относительно урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета.

"Что важнее всего, мы намерены заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы прекратить гибель людей", - сказал американский лидер.

"Мы считаем, что это очень важно и станет большим достижением, поскольку ничего не предпринималось до прихода действующей администрации. Они не говорили с президентом [России Владимиром] Путиным два года, - добавил Трамп. - Мы будем вас информировать".

Путин обсудил с Трампом в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. По данным Кремля, американский лидер высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с американским лидером в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 11:43
  • 7728
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 11:00
  • 484
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 09:48
  • 1
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:16
  • 1
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"
  • 27.02 02:45
  • 1
Российские ученые разработают технологию интеграции радара в базовые станции системы связи
  • 26.02 18:14
  • 2
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 18:10
  • 3
Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon
  • 26.02 18:08
  • 3
Мирошник заявил, что цели СВО не достигнуты