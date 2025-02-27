Войти
Интерфакс-АВН

МАГАТЭ обеспокоено ускорением производства Ираном высокообогащенного урана - СМИ

403
0
0
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Париж. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Иран за последние три месяца значительно нарастил производство высокообогащённого урана, говорится в докладе МАГАТЭ, с которым в среду ознакомилось агентство Associated Press.

"Иран значительно увеличил производство и запасы высокообогащённого урана. (...) Это вызывает серьезное беспокойство", - указано в докладе.

Согласно информации МАГАТЭ, по состоянию на 8 февраля Иран располагал 274,8 кг обогащенного до 60% урана. Таким образом, с ноября, когда организация публиковала свой последний доклад по Ирану, эти запасы увеличились на 92,5 кг.

По оценкам международной организации, общие запасы обогащённого до любого уровня урана в Иране возросли до 8 294 кг, что на 1 690 кг больше, чем было в ноябре.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции.

В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Иран
Китай
Россия
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 11:43
  • 7728
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 11:00
  • 484
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 09:48
  • 1
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:16
  • 1
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"
  • 27.02 02:45
  • 1
Российские ученые разработают технологию интеграции радара в базовые станции системы связи
  • 26.02 18:14
  • 2
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 18:10
  • 3
Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon
  • 26.02 18:08
  • 3
Мирошник заявил, что цели СВО не достигнуты