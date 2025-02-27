Войти
ИноСМИ

"Не ожидал такого от Трампа": японские журналисты пообщались с бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой (Mainichi Shimbun, Япония)

396
0
0
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © AP Photo / Leah Millis/Pool via AP

Дмитрий Кулеба: о единстве с Европой можно забыть

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не ожидал, что США перейдут на сторону России, пишет Mainichi Shimbun. Трамп рассматривает Россию как торгового партнера: для Незалежной и Европы — это плохие новости.

Дмитрий Кулеба, занимавший пост министра иностранных дел Украины при администрации Зеленского с марта 2020 года по сентябрь прошлого года, дал эксклюзивное онлайн-интервью газете Mainichi Shimbun.

Самый животрепещущий вопрос на повестке дня: резкая смена курса администрации США в отношении конфликта между Киевом и Москвой. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что после прихода Дональда Трампа к власти отмечается резкое потепление американо-российских отношений. "Администрация США теперь рассматривает Россию как торгового партнера. Для Украины и Европы — это плохие новости".

По мнению Дмитрия Кулебы, в последние недели международный миропорядок кардинально поменялся: теперь миром правят сила и военный потенциал. Бывший министр иностранных дел не скрывает удивления: "Я никак не ожидал, что администрация Трампа начнет разделять взгляды России, да еще и в такой степени". На вопрос о дипломатической позиции Белого дома Кулеба отметил, что векторы сместились. "О единстве с Европой можно забыть: Дональд Трамп перешел на сторону России", — заявил респондент.

В последние дни много внимания уделяется переговорам между США и РФ по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Украинскую сторону волнует собственная безопасность, и единственный выход, который видят сторонники Зеленского: вступление в НАТО. Однако администрация Трампа блокирует все попытки Киева прорваться в Организацию Североатлантического договора.

Еще один вариант: отправка на Украину миротворческого контингента из Европы и сочувствующих режиму Киева стран. Однако Дмитрий Кулеба отмечает, что вряд ли союзники смогут закрыть потребности украинского государства и пойдут на то, чтобы направить запрошенные 200 тысяч миротворцев. А в противном случае, и стараться нет смысла: все усилия пойдут прахом. "Членство в НАТО было бы наилучшей гарантией безопасности", — подчеркивает Кулеба, однако ожидать этого не приходится.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 11:43
  • 7728
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 11:00
  • 484
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 09:48
  • 1
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:16
  • 1
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"
  • 27.02 02:45
  • 1
Российские ученые разработают технологию интеграции радара в базовые станции системы связи
  • 26.02 18:14
  • 2
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 18:10
  • 3
Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon
  • 26.02 18:08
  • 3
Мирошник заявил, что цели СВО не достигнуты