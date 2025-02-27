Дмитрий Кулеба: о единстве с Европой можно забыть

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не ожидал, что США перейдут на сторону России, пишет Mainichi Shimbun. Трамп рассматривает Россию как торгового партнера: для Незалежной и Европы — это плохие новости.

Дмитрий Кулеба, занимавший пост министра иностранных дел Украины при администрации Зеленского с марта 2020 года по сентябрь прошлого года, дал эксклюзивное онлайн-интервью газете Mainichi Shimbun.

Самый животрепещущий вопрос на повестке дня: резкая смена курса администрации США в отношении конфликта между Киевом и Москвой. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что после прихода Дональда Трампа к власти отмечается резкое потепление американо-российских отношений. "Администрация США теперь рассматривает Россию как торгового партнера. Для Украины и Европы — это плохие новости".

По мнению Дмитрия Кулебы, в последние недели международный миропорядок кардинально поменялся: теперь миром правят сила и военный потенциал. Бывший министр иностранных дел не скрывает удивления: "Я никак не ожидал, что администрация Трампа начнет разделять взгляды России, да еще и в такой степени". На вопрос о дипломатической позиции Белого дома Кулеба отметил, что векторы сместились. "О единстве с Европой можно забыть: Дональд Трамп перешел на сторону России", — заявил респондент.

В последние дни много внимания уделяется переговорам между США и РФ по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Украинскую сторону волнует собственная безопасность, и единственный выход, который видят сторонники Зеленского: вступление в НАТО. Однако администрация Трампа блокирует все попытки Киева прорваться в Организацию Североатлантического договора.

Еще один вариант: отправка на Украину миротворческого контингента из Европы и сочувствующих режиму Киева стран. Однако Дмитрий Кулеба отмечает, что вряд ли союзники смогут закрыть потребности украинского государства и пойдут на то, чтобы направить запрошенные 200 тысяч миротворцев. А в противном случае, и стараться нет смысла: все усилия пойдут прахом. "Членство в НАТО было бы наилучшей гарантией безопасности", — подчеркивает Кулеба, однако ожидать этого не приходится.