Войти
Военное обозрение

Сделка без гарантий безопасности: украинские СМИ опубликовали проект соглашения Киева и Вашингтона по природным ресурсам

389
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ряд украинских изданий опубликовал текст новой редакции проекта соглашения по природным ресурсам, которое президент США Дональд Трамп предлагает заключить главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Примечательно, что в предложенном США проекте «сделки» отсутствуют какие-либо гарантии безопасности Украине со стороны США, на чем пытался настаивать Зеленский. В документе всего лишь упоминается, что правительство США «поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности».

Кроме того, в проекте соглашения не указано, кем конкретно и как будет осуществляться управление работой Фонда, в ведение которого перейдут доходы от украинских месторождений, однако оговаривается, что его наполнение будет совместным. При этом заявляется, что принятие решений представителями США будет регулироваться исключительно действующим американским законодательством. Таким образом, американские управляющие не будут подпадать под украинскую юрисдикцию.

Доход в фонд будет поступать от будущей монетизации всех природно-ресурсных активов, находящихся в госсобственности Украины. При этом не имеет значения, находятся ли ресурсы в прямом или косвенном владении украинского государства. Украина будет вносить в вышеназванный фонд 50% всех своих поступлений от продажи природных ресурсов, однако оговаривается, что при этом речь не идет о доходах от уже работающих предприятий.

Стоит отметить, что если появившийся в украинских СМИ текст договора является подлинным, то, вероятнее всего, администрация Трампа таким образом пытается еще больше унизить представителей Киева, которые продолжают утверждать, что не подпишут соглашение, только если в условия будут включены четкие гарантии безопасности. Сегодня Зеленский снова заявил, что Украина не должна США ни 500, ни 350, ни 100 млрд долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 11:43
  • 7728
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 11:00
  • 484
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 09:48
  • 1
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:16
  • 1
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"
  • 27.02 02:45
  • 1
Российские ученые разработают технологию интеграции радара в базовые станции системы связи
  • 26.02 18:14
  • 2
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 18:10
  • 3
Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon
  • 26.02 18:08
  • 3
Мирошник заявил, что цели СВО не достигнуты