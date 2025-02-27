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Ряд украинских изданий опубликовал текст новой редакции проекта соглашения по природным ресурсам, которое президент США Дональд Трамп предлагает заключить главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Примечательно, что в предложенном США проекте «сделки» отсутствуют какие-либо гарантии безопасности Украине со стороны США, на чем пытался настаивать Зеленский. В документе всего лишь упоминается, что правительство США «поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности».

Кроме того, в проекте соглашения не указано, кем конкретно и как будет осуществляться управление работой Фонда, в ведение которого перейдут доходы от украинских месторождений, однако оговаривается, что его наполнение будет совместным. При этом заявляется, что принятие решений представителями США будет регулироваться исключительно действующим американским законодательством. Таким образом, американские управляющие не будут подпадать под украинскую юрисдикцию.

Доход в фонд будет поступать от будущей монетизации всех природно-ресурсных активов, находящихся в госсобственности Украины. При этом не имеет значения, находятся ли ресурсы в прямом или косвенном владении украинского государства. Украина будет вносить в вышеназванный фонд 50% всех своих поступлений от продажи природных ресурсов, однако оговаривается, что при этом речь не идет о доходах от уже работающих предприятий.

Стоит отметить, что если появившийся в украинских СМИ текст договора является подлинным, то, вероятнее всего, администрация Трампа таким образом пытается еще больше унизить представителей Киева, которые продолжают утверждать, что не подпишут соглашение, только если в условия будут включены четкие гарантии безопасности. Сегодня Зеленский снова заявил, что Украина не должна США ни 500, ни 350, ни 100 млрд долларов.