Бундесвер подписал контракт на поставку нано-дронов Black Hornet 4 для расширения возможностей разведки

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Компания Teledyne FLIR Defense заключила контракт на 15 миллионов долларов с Федеральным управлением бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации (BAAINBw) на поставку нано-дронов Black Hornet 4 (BH4). Об этом сообщает издание Army Recognition. В публикации отмечается, что эта сделка знаменует собой шаг к расширению возможностей Германии в области разведки и ситуационной осведомлённости.
– отмечает издание.
Автор публикации добавляет, что БПЛА Black Hornet 4 зарекомендовал себя как ценное средство для вооружённых сил по всему миру, в том числе для вооружённых сил Украины, где он в настоящее время используется для поддержки операций против российских войск.
Рассказывая о достоинствах нано-дрона, издание подчеркивает, что BH4, разработанный для обеспечения исключительной дальности и продолжительности полёта, может летать более 30 минут и преодолевать расстояния до двух километров даже в неблагоприятных погодных условиях. БПЛА также оснащён усовершенствованной системой предотвращения столкновений с препятствиями, что повышает его способность перемещаться в сложных условиях без риска для системы или её операторов.
– подчеркивает Army Recognition.