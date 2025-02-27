Бундесвер подписал контракт на поставку нано-дронов Black Hornet 4 для расширения возможностей разведки

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Компания Teledyne FLIR Defense заключила контракт на 15 миллионов долларов с Федеральным управлением бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации (BAAINBw) на поставку нано-дронов Black Hornet 4 (BH4). Об этом сообщает издание Army Recognition. В публикации отмечается, что эта сделка знаменует собой шаг к расширению возможностей Германии в области разведки и ситуационной осведомлённости.

Система Black Hornet 4 известна своими исключительными возможностями по сбору скрытой информации в режиме реального времени для сухопутных войск. БПЛА BH4, весящий всего 70 граммов, невероятно лёгкий, что делает его идеальным инструментом для небольших подразделений, действующих в сложных условиях. Несмотря на свой небольшой размер, BH4 оснащён 12-мегапиксельной дневной камерой и тепловизором высокого разрешения, что позволяет операторам сохранять ситуационную осведомлённость даже в условиях низкой освещённости или непогоды

– отмечает издание.

Автор публикации добавляет, что БПЛА Black Hornet 4 зарекомендовал себя как ценное средство для вооружённых сил по всему миру, в том числе для вооружённых сил Украины, где он в настоящее время используется для поддержки операций против российских войск.

Рассказывая о достоинствах нано-дрона, издание подчеркивает, что BH4, разработанный для обеспечения исключительной дальности и продолжительности полёта, может летать более 30 минут и преодолевать расстояния до двух километров даже в неблагоприятных погодных условиях. БПЛА также оснащён усовершенствованной системой предотвращения столкновений с препятствиями, что повышает его способность перемещаться в сложных условиях без риска для системы или её операторов.

Контракт, который должен быть выполнен в течение двух лет, предусматривает поставку систем Black Hornet 4, а также сопутствующих деталей и обучение

– подчеркивает Army Recognition.