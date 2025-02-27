Войти
Военное обозрение

Бундесвер подписал контракт на поставку нано-дронов Black Hornet 4 для расширения возможностей разведки

391
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Компания Teledyne FLIR Defense заключила контракт на 15 миллионов долларов с Федеральным управлением бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации (BAAINBw) на поставку нано-дронов Black Hornet 4 (BH4). Об этом сообщает издание Army Recognition. В публикации отмечается, что эта сделка знаменует собой шаг к расширению возможностей Германии в области разведки и ситуационной осведомлённости.

Система Black Hornet 4 известна своими исключительными возможностями по сбору скрытой информации в режиме реального времени для сухопутных войск. БПЛА BH4, весящий всего 70 граммов, невероятно лёгкий, что делает его идеальным инструментом для небольших подразделений, действующих в сложных условиях. Несмотря на свой небольшой размер, BH4 оснащён 12-мегапиксельной дневной камерой и тепловизором высокого разрешения, что позволяет операторам сохранять ситуационную осведомлённость даже в условиях низкой освещённости или непогоды

– отмечает издание.

Автор публикации добавляет, что БПЛА Black Hornet 4 зарекомендовал себя как ценное средство для вооружённых сил по всему миру, в том числе для вооружённых сил Украины, где он в настоящее время используется для поддержки операций против российских войск.

Рассказывая о достоинствах нано-дрона, издание подчеркивает, что BH4, разработанный для обеспечения исключительной дальности и продолжительности полёта, может летать более 30 минут и преодолевать расстояния до двух километров даже в неблагоприятных погодных условиях. БПЛА также оснащён усовершенствованной системой предотвращения столкновений с препятствиями, что повышает его способность перемещаться в сложных условиях без риска для системы или её операторов.

Контракт, который должен быть выполнен в течение двух лет, предусматривает поставку систем Black Hornet 4, а также сопутствующих деталей и обучение

– подчеркивает Army Recognition.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
PD-100
Проекты
БПЛА
Наноиндустрия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 11:43
  • 7728
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 11:00
  • 484
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 09:48
  • 1
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:16
  • 1
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"
  • 27.02 02:45
  • 1
Российские ученые разработают технологию интеграции радара в базовые станции системы связи
  • 26.02 18:14
  • 2
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 18:10
  • 3
Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon
  • 26.02 18:08
  • 3
Мирошник заявил, что цели СВО не достигнуты