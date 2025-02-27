Мир на ядерном распутье - Мнения ТАСС

Александр Михайлов — о балансе ядерных сил на планете и перспективах заключения нового коллективного ядерного договора

Недавно кандидат на пост первого заместителя министра обороны США Стивен Файнберг на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры, заявил, что ядерные вооружения США устарели и важнейшей задачей для Вашингтона является их модернизация, а также разработка гиперзвуковых систем. Насколько справедлива его оценка?

Баллистические ракеты

США действительно очень серьезно отстали от России в вопросе стратегического ядерного оружия. С одной стороны, наблюдается расширение разработки и создания новых типов тактических ядерных боеприпасов, на которые США выделяют все больше средств. Это компактные ядерные боеприпасы для различных типов носителей, в том числе и перспективных сверхзвуковых и гиперзвуковых изделий. Что же касается стратегического ядерного оружия, то здесь американцы могут похвастаться примерно 45-процентным уровнем модернизации своего стратегического ядерного щита. Для сравнения: у России уровень модернизации ядерного оружия уже приближается к 95%.

Кроме того, Россия очень серьезно опередила США в развитии средств доставки стратегических ядерных боеприпасов.

В то время как Россия осваивает гиперзвуковые носители, США глубоко увязли в проекте создания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и никак не заменят устаревшую Minuteman новой ракетой Sentinel

В настоящее время проходит согласование программы до 2030 и далее до 2035 года. В американский оборонный бюджет закладываются огромные суммы на доработку этой МБР, которая будет сопоставима с новыми МБР производства России и Китая, но пока ее перспективы туманны.

Между тем у России на вооружении находятся как минимум два гиперзвуковых изделия. Это "Циркон" и "Кинжал", плюс новый комплекс "Авангард", который является носителем стратегического ядерного оружия. В данном случае речь идет уже не о гиперзвуковом оружии, а все-таки о новом поколении межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми ударными блоками. Кроме того, Россия недавно продемонстрировала систему средней дальности "Орешник", которая обладает возможностью поражать шестью ударными блоками позиции противника, то есть наносить очень серьезный ущерб в неядерном исполнении.

Китай также утверждает, что у него уже находятся на вооружении или как минимум прошли все финальные испытания два гиперзвуковых носителя.

Атомные подлодки

Стоит упомянуть и атомные подводные лодки (АПЛ) как составляющую ядерной триады. В России полным ходом идет производство и спуск на воду новых АПЛ "Борей-А", вооруженных 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначенных для решения задач стратегического ядерного сдерживания. В настоящий момент на вооружении ВМФ РФ находится семь субмарин этого типа. В декабре минувшего года было объявлено о проведении ходовых испытаний восьмой, "Князь Пожарский".

На стадии строительства находятся еще два "Борея", которые до 2028 года будут включены в боевой состав ВМФ.

Американцы же никак не могут доработать новый проект своей подводной лодки.

Авиация

Надо отдать должное, что в США создаются новые стратегические бомбардировщики, и здесь они пока еще находятся впереди среди других крупнейших оружейных держав. Однако по остальным компонентам ядерной триады они действительно сильно проигрывают.

Новый ядерный договор

В настоящий момент мир находится на своеобразном ядерном распутье. Действовали российско-американские договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-2 и СНВ-3. Согласно условиям последнего, заключенного в 2010 году сроком на 10 лет, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых МБР, баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Эти условия избавляли США от необходимости модернизации критических направлений своих ядерных вооружений.

Однако сейчас мир пришел к ситуации, когда СНВ-3, по сути, прекратил свое существование, а СНВ-4 еще не заключен. Непонятно, насколько новая администрация США, действующая администрация Китая и российское руководство готовы к заключению какого-то нового глобального стратегического договора. Существует также понимание сторон о необходимости ввести в состав нового договора Китайскую Народную Республику, потому что это количественно третий ядерный арсенал на планете.

Можно сделать вывод, что для заключения СНВ-4 необходимо всем ядерным державам сесть за стол переговоров и подписать коллективный ядерный договор. Однако, скорее всего, это потребует от американцев многолетних значительных вливаний в модернизацию своего стратегического ядерного оружия.

Михайлов Александр

Руководитель Бюро военно-политического анализа