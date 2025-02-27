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Нынешнее состояние ВВС США является худшим за всю историю. Об этом заявил кандидат на пост первого заместителя министра обороны Штатов Стивен Файнберг. По его словам, особое беспокойство вызывает острая нехватка боевых самолетов и их изношенность.

Это еще больше усугубит нынешнее состояние ВВС, которые являются самыми старыми, самыми малочисленными и наименее боеспособными, возможно, за всю свою историю

– сказал Файнберг, комментируя ожидаемое сокращение количества воздушных судов на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Конгресса США.

Он добавил, что самым сложным вызовом для американских военных сегодня является Китай.

Конфликт вокруг Тайваня является наиболее угрожающим сценарием для армии США

– подчеркнул кандидат на пост заместителя главы Пентагона.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Министерство обороны США ждёт «серьезная встряска».

Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к нашей армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон

– объяснила пресс-секретарь Дональда Трампа.

Она добавила, что глава Белого дома также недоволен работой Объединенного комитета начальников штабов.