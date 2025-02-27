В Пентагоне заявили, что нынешнее состояние ВВС США является худшим за всю историю

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Нынешнее состояние ВВС США является худшим за всю историю. Об этом заявил кандидат на пост первого заместителя министра обороны Штатов Стивен Файнберг. По его словам, особое беспокойство вызывает острая нехватка боевых самолетов и их изношенность.
– сказал Файнберг, комментируя ожидаемое сокращение количества воздушных судов на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Конгресса США.
Он добавил, что самым сложным вызовом для американских военных сегодня является Китай.
– подчеркнул кандидат на пост заместителя главы Пентагона.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Министерство обороны США ждёт «серьезная встряска».
– объяснила пресс-секретарь Дональда Трампа.
Она добавила, что глава Белого дома также недоволен работой Объединенного комитета начальников штабов.