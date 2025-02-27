Источник изображения: topwar.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с призывом к формированию современной армии, способной противостоять любым военным угрозам. Во время визита в военную академию имени Кан Кона он подчеркнул необходимость подготовки курсантов к современным условиям ведения боевых действий, уделив особое внимание развитию практических навыков и командных качеств.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, глава государства отметил, что академия имени Кан Кона играет ключевую роль в реализации военной политики правящей партии. Он призвал учебное заведение сохранять и развивать свои исторические традиции, оставаясь флагманом в подготовке военных кадров, «готовых к любой войне».

По словам Ким Чен Ына, укрепление основ Народной Армии и повышение ее боеготовности являются важными шагами на пути к созданию мощной и современной армии, «готовой к любой войне».

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В то же время на Западе визиты северокорейского лидера в высшие военные заведения связывают якобы с участием солдат КНДР в боях на территории Курской области. Агентство Reuters со ссылкой на разведку Южной Кореи пишет, что предыдущие инспекции могли быть обусловлены подготовкой к отправке дополнительных подразделений в РФ.

Кроме того, вышеупомянутый призыв к созданию современной армии на Западе связывают с «неприспособленностью» северокорейских солдат к стремительно меняющимся правилам ведения боя, что якобы подтвердила «командировка» в Курскую область.

В свою очередь, журналисты издания news1 пошли еще дальше и провели параллель с личными проверками учебных заведений лидером КНДР с якобы желанием попавших в плен к ВСУ северокорейских солдат «перебежать в Южную Корею». Странно, что издание не дополнило материал традиционным «а потом расстрелял из миномёта – лично»...