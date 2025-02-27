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Военное обозрение

Южнокорейские тактические грузовики получат более совершенные антенны спутниковой связи ESA OTM Omega2

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Источник изображения: topwar.ru

На днях в южнокорейских СМИ появилась информация о том, что компания Global Konet заключила контракт на модернизацию мобильных транспортных средств со спутниковой связью, входящих в состав ВМС. Речь идет об антеннах, которые размещаются на тактических грузовиках, оснащенных терминалами SATCOM в дополнение к антеннам-тарелкам. По сути, речь о передвижных военных пунктах связи.

Существующая спутниковая система, которую корейские военнослужащие применяли на тактических грузовиках, использовала антенну X-диапазона длиной 2 метра 40 сантиметров. Личному составу требовалось более часа времени на подготовку к обслуживанию после перемещения в оперативные районы.

С предстоящей модернизацией военные смогут использовать сеть связи Ka-диапазона нового спутника Anasis II, которая обеспечит более быструю связь. Переход на плоскую антенну ESA OTM (On-The-Move) Omega2 позволяет сократить необходимое с момента начала развёртывания до начала эксплуатации время до 10 минут. Кроме того система может предоставлять услуги связи во время передвижения несущего её транспорта.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что стоящая в данный момент на грузовиках система связи имеет вес 120 кг. К тому же, она требует ещё дополнительные компоненты, как, например, промежуточные преобразователи частоты. Антенна Omega2 весит 26 кг, со всем укомплектованными устройствами и приборами, что приводит к более компактной конструкции и снижению затрат на внедрение более чем на 30 процентов.

Одним из главных преимуществ этой системы KONET OTM является возможность покидать оперативные зоны в течение 10 минут по сравнению с несколькими часами, которые требовались для предыдущей системы антенны-тарелки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
ESA (ЕКА)
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