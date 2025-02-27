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Военное обозрение

США завершили производство 50-килотонной гравитационной ядерной бомбы B61-12 и приступили к разработке более мощного образца

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Источник изображения: topwar.ru

США завершили производство гравитационной ядерной бомбы B61-12 с боеголовкой мощностью 50 килотонн, что стало важным этапом в модернизации ядерного арсенала страны. Последний экземпляр боеприпаса был собран в декабре 2024 года на заводе Pantex, после чего программа перешла к этапу поддержания и обеспечения надежности ядерного арсенала, пишет портал Interesting Engineering.

В материале говорится, что B61-12 является модернизированной версией старых бомб серии B61, которые впервые поступили на вооружение в 1968 году. Благодаря программе продления срока службы, данные боеприпасы получили новые компоненты, что позволит использовать их еще как минимум 20 лет.

Источник изображения: topwar.ru

Это огромное достижение

– заявил Рич Оттен, старший менеджер программы модернизации B61-12.

Он подчеркнул, что более десяти лет тысячи специалистов вкладывали свои усилия и знания в реализацию этого проекта.

Теперь, когда производство завершено, программа переходит к этапу поддержания арсенала. Последний включает в себя производство запасных частей, проведение тестов и мониторинг состояния бомб.

Эти мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока последний экземпляр не будет выведен из эксплуатации и утилизирован

– отметил Скотт Кленке, старший менеджер, отвечающий за поддержание арсенала.

В то же время, авторы статьи подчёркивают, что параллельно с этим США разрабатывают новую версию ядерной бомбы – B61-13, которая будет обладать большей мощностью, чем B61-12.

Максимальная мощность B61-12 составляет 50 килотонн, что значительно меньше, чем у версии B61-7 (340 килотонн). Для сравнения, бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность от 12 до 18 килотонн, а на Нагасаки – от 18 до 23 килотонн.

При этом общее количество ядерного оружия в США не увеличится, так как производство B61-13 будет компенсировано сокращением арсенала B61-12.

Напоследок, издание напоминает, что B61 остается старейшим и наиболее универсальным ядерным оружием в арсенале США, находясь на вооружении уже более 50 лет. Такие гравитационные ядерные бомбы сбрасываются с самолетов и взрываются при достижении целевой высоты, как это произошло в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.

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B61 ЯБ
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