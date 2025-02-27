Европа не сможет заменить на Украине США, как бы ни хотела (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Европа не сможет обеспечить "миротворцами" Украину без помощи США

Макрону и Стармеру пора прекратить попытки обвести Трампа вокруг пальца с целью гарантировать "безопасность" Киева, пишет Telegraph. Отправка на Украину "миротворцев" — задача масштабная. Без США Европа не справится, а Вашингтон этим заниматься не хочет.

Дэниэл Депетрис

Прежде чем отправиться со своим первым визитом в Белый дом после возвращения Дональда Трампа к власти, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером, и они выработали единую позицию: после перемирия с Россией европейцы готовы разместить на Украине десятки тысяч солдат. План подразумевал развертывание тридцатитысячного европейского контингента в нескольких украинских городах за линией прекращения огня — исходя из того, что США выступят в роли “опоры” и придадут сдерживающему фактору убедительности в глазах русских.

Макрон неоднократно поднимал этот вопрос на своих встречах в Вашингтоне на этой неделе. Казалось, что французский президент даже пытался вовлечь в свой план Трампа. Но ничего из этого не сработало. Трамп лишь повторил свою давнюю позицию: мирное урегулирование необходимо обсудить как можно скорее.

Но справится ли Европа с украинской задачей самостоятельно — даже если очень захочет? Несмотря на прозвучавшие за последние несколько дней поспешные обещания Великобритании и Франции нарастить расходы на оборону, нельзя не отнестись к этому скептически.

После распада Советского Союза и до начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года Европа лишь пассивно наблюдала, как атрофируется ее обороноспособность и снижается боеготовность. И это был ее сознательный выбор: с развалом СССР Европа получила так называемый “мирный дивиденд”. Даже при том, что войны в Боснии и Косово в середине-конце 1990-х годов заставили европейские армии действовать, конфликт сверхдержав считался пройденным этапом. Благодаря включению в НАТО бывших советских республик и неизменному стремлению Вашингтона сохранить за собой первенство на континенте, у европейских правительств было мало стимулов беспокоиться о безопасности.

Однако российская агрессия на Украине перечеркнула эти расчеты. Внезапно конфликт сверхдержав снова стал актуальной угрозой. Украина превратилась из относительно малоизвестной страны в сфере влияния России в линию фронта между демократами и тираниями — так, по крайней мере, считает Европа. С начала боевых действий три года назад европейские государства выделили на вооружение ВСУ почти 62 миллиарда евро. Эта значительная сумма помогла Киеву выдержать оборону против гораздо более крупного и грозного противника.

Однако отправка на Украину контингента и обещание защищать страну — задача явно более масштабная и к тому же дорогостоящая. Но Макрон и Стармер, похоже, убеждены, что европейцы справятся. Может, и так — если администрация Трампа предоставит помощь в виде поддержки с воздуха, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также противовоздушной обороны. Но это будет зависеть оттого, согласится ли Вашингтон защищать Украину и ее европейских партнеров, если Россия нарушит перемирие. А именно этого администрация Трампа намерена избежать, ведь любой потенциальный конфликт грозит перерасти в прямую конфронтацию с ядерной Россией.

Вынесите США за скобки — и у европейских сил безопасности на Украине будут серьезные проблемы. Европейцы все еще приходят в себя после трех десятилетий военной дремы. Союзники Вашингтона по НАТО в Европе сильно зависят от США. Помимо прочего, это касается возможностей дальних ударов, командования и управления, разведки, наблюдения (в частности, спутниковой связи) и дозаправки в воздухе. Производство боеприпасов в Европе по-прежнему, по сути, отсутствует, хотя если конфликт на Украине нас чему-то и научил, так это тому, что масштабное производство артиллерии — ключевое звено войны на истощение. Последнее, чего по идее должны желать Франция, Великобритания и другие европейские государства, — это повторения ливийского фиаско 2011 года. То есть согласиться на военную операцию, а затем обнаружить, что у них не хватает основных средств, необходимых для ее проведения.

Увы, у Европы имеются серьезные пробелы в обороне. Европейским армиям не хватает современных систем ПВО, и можно поспорить, что некоторые страны — в частности, Германия и Польша — не горят желанием отдавать их Украине из-за опасений по поводу собственной уязвимости. Европейский союз в прошлом году уже провалил свой же крайний срок поставки ВСУ миллиона 155-мм артиллерийских снарядов и отправился шерстить склады стран бывшего Варшавского договора, чтобы восполнить пробел. Европа должна быть готова не только решать такие проблемы, но и поддерживать высокие темпы производства в течение длительного периода времени — прекрасно отдавая себе отчет в том, что любое прекращение огня на Украине может быть нарушено.

Кроме того, необходимо учитывать и кадровые проблемы. В целом в Европе насчитывается почти полтора миллиона действующих военнослужащих, поэтому найти 30 тысяч солдат для укомплектования сил безопасности на Украине по идее не представляет труда. Но сухие цифры обманчивы: они не учитывают политические реалии. Например, Германия может и не согласиться без поддержки США. Другие, такие как Венгрия, не намерены участвовать в принципе. Третьи, такие как Италия и Испания, могут внести чисто символический вклад, чтобы продемонстрировать солидарность, но, честно говоря, у них иные приоритеты — например, пресечь нелегальную миграцию и поддерживать безопасность в Средиземноморье. Британцы, может, и готовы предоставить контингент, но у них не так-то много свободных войск. Любое развертывание с сопутствующими ресурсами лишь подчеркнет всю скудность их возможностей по демонстрации силы и оттянет на себя ресурсы Лондонаиз других миссий НАТО.

Наконец, ничто из этого не учитывает фактор надежности. Если запахнет жареным, захотят ли европейцы всерьез добиваться прекращение огня против России? Между тем их ответ покажет, насколько в действительности важна для континента безопасность Украины.

Дэниел Депетрис — научный сотрудник аналитического центра “Приоритеты обороны”