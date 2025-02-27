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Военное обозрение

«Гармонический отклик на возгорание»: Space X установила причину неудачи седьмого запуска Starship

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Space X в результате проведенного расследования установила причину неудачи седьмого запуска многоразовой транспортной системы Starship. Об этом информирует издание SpaceNews. В публикации отмечается, что утечка топлива, которая привела к взрыву второй ступени Starship, вызвана сильным гармоническим откликом на возгорание, произошедшее вблизи одного из двигателей.

В конечном итоге это привело к тому, что все двигатели Starship, кроме одного, выполнили заданные процедуры выключения и в конечном итоге спровоцировали потерю связи с кораблем

– объяснили в Space X.

Там добавили, что во время проведения наземных испытаний подобное поведение системы обнаружено не было.

Напомним, 16 января 2025 года Starship успешно стартовал со стартовой площадки в Starbase. При взлёте все 33 двигателя Raptor на ускорителе Super Heavy успешно запустились и отработали всё время подъёма.

После отстыковки корабля шесть двигателей Raptor запустили Starship по его запланированной траектории. Примерно через две минуты после этого в кормовой части корабля возле одного из вакуумных двигателей Raptor была замечена вспышка.

Датчики установленные в этом месте зафиксировали повышение давления, указывающее на утечку, после того, как была замечена вспышка. Примерно через две минуты была замечена еще одна вспышка, за которой последовали пожары в этой области корабля. В конечном итоге это заставило все двигатели Starship, кроме одного, выполнить контролируемые отключения, что привело к потере связи с кораблём.

Добавим, что восьмой испытательный полёт системы Starship запланирован на 1 марта этого года.

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