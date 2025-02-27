Войти
Интерфакс-АВН

Совет Федерации ратифицировал договор между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности

389
0
0
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © POOL

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Совет Федерации в среду одобрил закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.

В частности, статья 6 документа предусматривает что "стороны рассматривают ядерное оружие Российской Федерации как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой".

Там же указывается, что "ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".

Согласно этой статье, "решение о применении для защиты Республики Беларусь размещенного на ее территории ядерного оружия Российской Федерации принимается в порядке, установленном сторонами".

Статья 4 договора указывает, что "стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством сторон".

Договор предусматривает, что, в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами, в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Белоруссии на территории республики могут создаваться военные и иные объекты РФ, а также размещаться воинские формирования РФ.

Согласно договору, стороны назначат специальных представителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для обзора действия договора и разработки в случае необходимости предложений по мерам повышения его эффективности для рассмотрения главами государств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 11:43
  • 7728
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 11:21
  • 78
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 27.02 11:04
  • 0
Война – это бизнес. Часть-2
  • 27.02 11:00
  • 484
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.02 09:48
  • 1
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 27.02 09:35
  • 1
США создадут спутник непрерывного отслеживания медленно движущихся наземных объектов
  • 27.02 09:32
  • 1
«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях
  • 27.02 09:16
  • 1
В США признали преимущества Су-57 перед F-35
  • 27.02 09:02
  • 1
Avio испытала ракетный двигатель на перекиси водорода и керосине
  • 27.02 06:49
  • 1
Сэр Кир Стармер: путинская агрессия угрожает нашей стране. Национальная безопасность должна стать всенародной задачей (Daily Mail, Великобритания)
  • 27.02 06:46
  • 0
Ответ на "Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon"
  • 27.02 02:45
  • 1
Российские ученые разработают технологию интеграции радара в базовые станции системы связи
  • 26.02 18:14
  • 2
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 18:10
  • 3
Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon
  • 26.02 18:08
  • 3
Мирошник заявил, что цели СВО не достигнуты