Великобритания совершила ошибку, настаивая на "полной победе Украины" – пришло время для реалистичного компромисса (The Telegraph UK, Великобритания)

Guardian: Британия совершила ошибку, настаивая на "полной победе Украины"

Британия должна изменить курс по Украине, пишет Guardian. Лондон исключили из переговорного процесса, так как он три года выступал против переговоров между Москвой и Киевом. Чтобы восстановить свое достоинство, Британия должна осознать, что пришло время для реалистичного компромисса.

Роберт Скидельски (Robert Skidelsky)

Великобритания была исключена из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине из-за того, что она три года выступала против проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом. Мы должны изменить курс

В третью годовщину специальной военной операции России на Украине британская политика в отношении этого конфликта находится в полном раздрае. Неизменная официальная позиция Великобритании, которую повторяют все мейнстримные СМИ, заключается в том, что "нет мира без победы Украины" – что означает, в первую очередь, возвращение Украине всех утраченных с 2014 года территорий. Активный поиск президентом Трампом компромиссного мира нарушает этот уже ставший привычным сценарий.

Когда длительная, последовательно проводимая политика заканчивается хаосом, наступает время задуматься о том, что в ней было правильно, а что нет, и что еще можно сделать, чтобы вернуть Великобританию в процесс, к которому она уже практически не имеет отношения.

Что было правильным, так это прямое осуждение так называемой "специальной военной операции" России на Украине. Большинство мировых правительств согласились с этим: 2 марта 2022 года резолюцию "Агрессия против Украины" в Генеральной Ассамблее ООН поддержала 141 страна, пять проголосовали против и 35 воздержались.

Однако реакция Великобритании была двусмысленной с самого начала. С одной стороны, она признала, что Украина не может бесконечно противостоять атакам России, а с другой – исключала как проведение мирных переговоров, так и военное вмешательство НАТО.Противоречие между милитаристской риторикой и нежеланием "сделать все возможное" для обеспечения победы [Киева] из страха перед "российским возмездием" стало решающей трещиной в британском подходе. Никто не был готов к ядерной войне ради спасения Украины.

По логике вещей, это должно было привести к поиску сторонниками Украины компромиссного мира до того, как положение Киева значительно ухудшится. Мирные инициативы исходили от Китая, Бразилии, ЮАР, Мексики, Венгрии и Папы Франциска. Индия также последовательно призывала к дипломатическому решению конфликта.

Великобритания считает, что единственным приемлемым сценарием является победа Украины. Утверждается даже, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал мирную сделку между Россией и Украиной в начале апреля 2022 года.

И тут возникает вопрос: почему почти никто в нашей стране не был готов поддержать переговоры о прекращении конфликта, несмотря на растущее понимание того, что Украина не сможет победить при существующем уровне военной и экономической поддержки?

Я много писал на эту тему, но британские СМИ не проявили к этому особого интереса. И я как член Палаты лордов неоднократно слышал, как министры говорили, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях заключать мир. Дать такую безусловную гарантию стране, не имеющей формальных договорных обязательств, было отступлением от благоразумной государственной политики.

Так почему же Лондон отказывается поддерживать любые мирные инициативы по Украине, за исключением "мирного плана" Зеленского? Позвольте мне озвучить три направления в мышлении британского руководства, которые в конечном итоге вылились в единое мнение.

Первое и, возможно, самое главное – переосмысление "теории домино", разработанной в эпоху холодной войны для оправдания военного сопротивления распространению коммунизма. Ее суть заключается в следующем: если одна страна в регионе станет социалистической (например, Южный Вьетнам), то за ней последует и другие. Посткоммунистическая версия "теории домино" звучит так: если Владимиру Путину позволят "уйти от ответственности" на Украине, он попытается поглотить все прилегающие регионы Европы, и "кто знает, где он остановится?"

Почему возрождается "теория домино"? Ответ прост: с крушением надежд на создание полностью демократического мира идеологическая борьба между свободным и коммунистическим мирами превратилась в глобальную битву между демократией и диктатурой, причем Украина оказалась на передовой демократий.

В этом геополитическом мировосприятии диктатура – это воинственная, а демократия – мирная форма государства, так что СВО по определению не была спровоцирована. Такая позиция отодвигает в сторону любые рассуждения о том, что расширение НАТО на восток к границам посткоммунистической России, о последствиях которого предупреждали Джордж Кеннан и Генри Киссинджер, могло спровоцировать ответные действия Путина в 2014 и 2022 годах.

Тут следует вспомнить о позорном Мюнхенском соглашении 1938 года и уроках, которые можно было бы из него извлечь. Главный урок состоял в том, что никогда не следует потакать диктаторам, потому что они всегда будут хотеть большего: отсюда и постоянное сравнение Путина с Гитлером, причем все контекстуальные и психологические различия между ними игнорируются.

Второе направление британской политики – морализаторство. В XIX веке оно охватывало все формы антивоенных настроений: такие группы, как квакеры, которые были принципиальными пацифистами, и более благоразумно настроенные пацифисты, в основном политические экономисты, критиковавшие войну не только из-за больших расходов, но и потому, что открыли в свободной торговле мирную, или с нулевой суммой, форму международных отношений. Более благоразумные пацифисты, такие как Ричард Кобден и Джон Брайт, отводили большую роль дипломатии в урегулировании экономических и политических разногласий между странами.

Империалистический всплеск во второй половине XIX века заглушил голоса пацифистов, но не морализаторство. Империализм был представлен как долг Запада принести "цивилизованные ценности" в отсталые части мира. Чувство морального превосходства и, следовательно, моральной ответственности стало отличительной чертой британской внешней политики в преддверии Первой мировой войны.

Третье направление, восходящее ко Второй мировой войне, – это "особые отношения" с Соединенными Штатами Америки. Чувство моральной ответственности Британии за благо всего мира было переложено на плечи новому гегемону – Соединенным Штатам. Британия стала этакой современной Грецией применительно к современному Риму – Америке, как выразился Гарольд Макмиллан. Это придало британским высказываниям о внешней политике смешанный привкус морализма и бессилия.

Британский подход к украинскому кризису объединил все три направления. Уравнивание диктатуры с военным конфликтом и сравнение Путина с Гитлером исключили любые дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Не было никаких сомнений в нравственной цели НАТО; а британская Греция стала еще более воинственной, чем американский Рим.

Теперь, когда британский подход к Украине показал свою несостоятельность, можем ли мы каким-то образом принять участие в мирном процессе, которым мы неоднократно пренебрегали? И уж точно не путем отправки британских "миротворцев" на Украину, как предложил Кир Стармер. Наш премьер-министр должен понимать, что это разрушит весь процесс, поскольку нет ни малейшего шанса, что Путин согласится на это. Скорее, это отчаянная попытка спасти лицо Британии.

Великобритании и ее европейским партнерам следует начать взрослый разговор с руководством Украины – как с Владимиром Зеленским, так и с его потенциальными преемниками – об условиях мира, который Европа могла бы поддержать. Лишь придав вес украинским голосам в междусобойчике Трампа и Путина, Британия могла бы надеяться на восстановление своей репутации и достоинства.