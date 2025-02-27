Трамп считает, что Украине хватит оружия до заключения сделки между США и РФ

Американский лидер также отметил, что сейчас Вашингтон не поставляет вооружения Киеву, но не исключил возобновления военной помощи в будущем

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Украине хватит запасов оружия до заключения между США и Россией сделки об урегулировании кризиса. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

"Послушайте, это может продолжаться какое-то время. Возможно, до того, как мы заключим сделку с РФ. Смотрите, нам необходима сделка с Россией. Иначе это продолжится", - сказал он в ответ на вопрос о том, какой срок Украина сможет продержаться с действующими запасами вооружений.

Он также отметил, что в настоящее время США не поставляют вооружения Киеву, но не исключил возобновления военной помощи в будущем. "Посмотрим. Просто сейчас мы находимся в процессе переговоров. Мы довольно много вели переговоры по сделке о редкоземельных металлах и многих других вещах", - добавил Трамп.