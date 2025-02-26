Основатель американской ЧВК Blackwater: Российская армия стала значительно лучше, чем была три года назад

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В США эксперты комментируют тот путь, который прошла российская армия за последние три года. Интересно по этому вопросу мнение основателя американской ЧВК Blackwater Эрика Принса. Высказался он и по характеру украинского конфликта.

По словам Принса, Украине нужно было подписывать мирное соглашение ещё полтора года назад, а сейчас Украина перешла к ведению войны на истощение.

Эрик Принс:

Посмотрите, что происходит. На Украине вернулись фактически к тем методам войны, которые использовались ещё в Первую мировую. Я говорю о траншейной, окопной войне. Теперь туда добавились дроны и высокоточные ракеты, но сути это не меняет. Это оружие просто делает траншеи и окопы более опасными.

По словам основателя крупнейшей в США частной военной компании, шансы на то, что украинцы вернут все утраченные территории, околонулевые.

Принс:

У России и людей больше, и ресурсов. При этом военная промышленность Запада сталкивается с высокой стоимостью производства, отставанием в развитии оборонно-промышленного сектора. И это тревожный сигнал для США.

По словам Принса, не проходит и месяца-двух, как российская армия адаптируется в том числе под новое оружие, поставляемое Украине. В пример Принс привёл средства РЭБ ВС РФ.

Также Эрик Принс отметил, что российская армия спустя три года с начала вооружённого конфликта стала значительно лучше, чем была до этого.

Принс:

Я считаю идиотами политиков, которые говорят, что чем дольше идёт война, тем больше разлагается российская армия и тем меньше у неё оружия и возможностей.