Основатель американской ЧВК Blackwater: Российская армия стала значительно лучше, чем была три года назад

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В США эксперты комментируют тот путь, который прошла российская армия за последние три года. Интересно по этому вопросу мнение основателя американской ЧВК Blackwater Эрика Принса. Высказался он и по характеру украинского конфликта.
По словам Принса, Украине нужно было подписывать мирное соглашение ещё полтора года назад, а сейчас Украина перешла к ведению войны на истощение.
Эрик Принс:
По словам основателя крупнейшей в США частной военной компании, шансы на то, что украинцы вернут все утраченные территории, околонулевые.
Принс:
По словам Принса, не проходит и месяца-двух, как российская армия адаптируется в том числе под новое оружие, поставляемое Украине. В пример Принс привёл средства РЭБ ВС РФ.
Также Эрик Принс отметил, что российская армия спустя три года с начала вооружённого конфликта стала значительно лучше, чем была до этого.
Принс: