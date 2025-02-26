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Военное обозрение

«Готовили к передаче ВСУ»: В Словакии на испытаниях взорвалась предназначенная для Украины самоходная гаубица Zuzana 2

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Источник изображения: topwar.ru

Словацкие гаубицы Zuzana 2, заказанные для ВСУ, все никак не доедут до Украины, хотя те же немцы регулярно отчитываются о закупке данных установок. По имеющимся данным, на сегодняшний день произведено уже четыре САУ в рамках нового контракта, но сколько из них передано Киеву, неизвестно. А тут еще и ЧП с одной из гаубиц произошло — она просто взорвалась. Об этом сообщают словацкие СМИ.

Согласно данным от Минобороны Словакии, на которые и ссылается пресса, одна из гаубиц Zuzana 2 взорвалась при проведении испытаний перед передачей установки Украине. Взрыв произошел на территории военно-технического испытательного института «Загорье» в западной части Словакии при проведении учебных стрельб. Есть пострадавшие, два техника получили ранения.

На данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва, высказываются версии как с неисправностью самой самоходной установки, так и проблемы с боеприпасами. Начато расследование, но результаты будут получены не быстро.

Пока нельзя точно сказать, что было причиной ЧП. Мы не знаем, произошло ли возгорание пороха в боеприпасах, или это связано с оружейной системой,

— заявил первый вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Гаубицы Zuzana 2 в складчину еще в 2022 году для Украины заказали Германия, Норвегия и Дания. Согласно контракту, словацкая компания Konstrukta-Defence должна была поставить ВСУ 16 САУ новой постройки. Затем в 2023 году еще один контракт уже подписала сама Украина также на 16 САУ. До этого словаки реализовали контракт на 8 гаубиц. В общей сложности у Киева должно было быть на вооружении 40 словацких САУ.

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