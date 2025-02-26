Общие запасы редких металлов в России составляют 658 млн тонн - Минприроды

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Общие запасы редких металлов (29 видов) в России на данный момент составляют 658 млн тонн, говорится в сообщении Минприроды.

"Этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу", - подчеркивает ведомство.

К редким металлам относятся 14 видов: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений, а также группа редкоземельных металлов (15 видов). Что касается группы редкоземельных металлов (РЗМ, входят в классификатор редких металлов), их балансовые запасы составляют 28,5 млн тонн.

"Необходимо отметить, что в группу редкоземельных металлов входят 15 минералов (самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий, прометий), и все месторождения являются комплексными. То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде. А уже из руды минералы могут выделяться на отдельные компоненты", - поясняют в Минприроды.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого развитию индустрии редких и редкоземельных металлов, в понедельник подчеркнул, что Россия планирует кратно нарастить выпуск новых материалов на базе РЗМ. Для этого в 2025 году запущен национальный проект технологического лидерства "Новые материалы и химия", напомнил президент.

Также Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров (как власти, так и компании) в том числе американских, к совместной работе по редкоземельным металлам. "У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими", - сказал глава государства. При этом Путин подчеркнул, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам Россию не касаются.