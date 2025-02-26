США заручились поддержкой резолюции ООН по Украине без обвинений в адрес России (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Франция и Британия в СБ ООН не стали использовать право вето против США

Франция и Великобритания во время голосования в СБ ООН по американской резолюции по Украине не стали использовать свое право вето, хотя и не были с ней согласны, сообщает WSJ. Между Европой и Америкой образовалась пропасть из-за Украины, из которой европейцам будет сложно вылезти.

Лоуренс Норман

Энни Лински

Джейн Литвиненко

В третью годовщину начала конфликта Трамп заявил, что ведет переговоры с Москвой о соглашении по экономическому развитию — позиция Вашингтона в регионе меняется

США встали на сторону России и Китая, чтобы заручиться поддержкой Совета Безопасности ООН в отношении разработанной Вашингтоном резолюции, в тексте которой Москву не обвиняют в украинском конфликте и призывают к скорейшему его прекращению. Президент Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о заключении соглашения об экономическом развитии. Его комментарии наряду с голосом США в ООН продемонстрировали, как сильно президент изменил позицию в этом отношении, причем в тот же день европейские лидеры собрались в Киеве на третью годовщину начала российской специальной военной операции.

Ранее в понедельник Генеральная Ассамблея, представляющая 193 государства—члена ООН, несмотря на усилия США, одобрила украинскую резолюцию, возлагающую вину за происходящее на Россию. Помимо Америки, “против” проголосовали Северная Корея, Россия и Белоруссия. В отличие от Генассамблеи, Совбез ООН, состоящий из 15 членов, обладает полномочиями по принятию решений. В поддержку своей резолюции США заручились 10 голосами, тогда как воздержались 5 европейских стран, включая Великобританию и Францию, что подчеркивает растущую между Европой и США пропасть из-за конфликта на Украине. По словам дипломатов, Франция и Великобритания хоть и обладают правом вето в СБ ООН, но не стали использовать его против Вашингтона. В Белом доме Трамп уже принял президента Франции Эммануэля Макрона, а через несколько дней в Вашингтон прибудет и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Администрация Байдена гордилась союзом ведущих западных держав против президента России Владимира Путина, предприняв долгосрочные усилия по наказанию Москвы посредством экономических санкций. Джо Байден стал главным критиком Путина на мировой арене и представил текущий конфликт борьбой демократии с автократией. Трамп же позиционирует себя сторонником заключения сделок и готов вести прямые переговоры с российским лидером о прекращении огня. Вчера он заявил о желании возродить экономические отношения с Россией, что может свести на нет усилия администрации Байдена. Также президент подчеркнул, что американские налогоплательщики выиграют от его переговоров, получив доступ к месторождениям полезных ископаемых.

После встречи с Макроном в Белом доме Трамп заявил, что его администрация “решительно отказывается” от подхода Байдена и вот-вот подпишет с Украиной соглашение, которое предоставит США доступ к ее природным ресурсам. Ключом к сделке, по словам Трампа, является то, что американские налогоплательщики могут “окупить” часть тех многомиллиардных сумм, что пошли на защиту этой восточноевропейской страны. Стоя рядом с Трампом на пресс-конференции в Восточном зале Белого дома, Макрон подчеркнул, что любое соглашение о прекращении огня должно включать серьезные гарантии безопасности для Украины и присутствие там миротворцев. Он также предположил, что США согласны играть некую роль в поддержке миротворческой миссии. “Есть европейские страны, которые готовы подключиться, чтобы предоставить гарантии безопасности, и теперь есть совершенно четкий американский сигнал, что США как союзник солидарны с таким подходом, — сказал Макрон. — Это поворотный момент, на мой взгляд, и одна из важнейших областей прогресса, которого мы достигли в ходе этой поездки”.

Представитель Белого дома заявил, что соглашение, к которому стремится Трамп, не будет включать гарантии Украине касаемо будущей военной помощи и обязательств по отправке в регион американского контингента. Последние несколько дней Вашингтон занимался тем, что пытался надавить на Украину, чтобы та отказалась от резолюции ООН, заявляя, что главное сейчас — сосредоточиться на усилиях по установлению мира. Киев отказался, и его версия документа получила солидную поддержку Генеральной Ассамблеи. В итоге США воздержались при голосовании по собственной альтернативной резолюции после того, как европейцы ради поддержки Киева изменили краткий текст из трех пунктов, в котором основное внимание уделяется исключительно призывам к прекращению конфликта.

Также США отказались принимать какие-либо поправки к своей резолюции в СБ ООН. Трамп не стал отвечать на вопрос журналистов о том, почему его страна не поддержала документ с обвинениями в адрес России. “Я бы предпочел не вдаваться сейчас в объяснения, но, полагаю, это вроде как очевидно”, — сказал он в Овальном кабинете. Сенатор-республиканец от штата Юта Джон Кертис (John Curtis) раскритиковал позицию США в ООН, “которая ставит нас на одну сторону с Россией и Северной Кореей. Они нам не друзья. Такая позиция представляет собой резкий отход от американских идеалов свободы и демократии, — заявил он на платформе X. — Мы все хотим прекращения огня, но достигать его необходимо на таких условиях, которые обеспечат суверенитет и безопасность Украины и удержат Путина от дальнейших территориальных амбиций”.

Многие западные лидеры собрались тем временем в Киеве в день третьей годовщины начала российско-украинского конфликта. В общей сложности сюда съехалось 14 делегаций, включая лидеров Евросоюза, президентов и премьер-министров западных стран. Десятки лидеров НАТО и стран "Большой семерки" также приняли участие в пленарном заседании по видеосвязи.

На фоне мероприятий, посвященных годовщине, Дональд Трамп написал в соцсетях, что ведет “серьезные дискуссии” с Путиным о “крупных сделках в области экономического развития, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией”. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что экономические дискуссии находятся на ранней стадии. “У них есть очень ценные товары, которые могли бы использовать мы, а у нас есть то, что могли бы использовать они”, — сказал он, признав, правда, что это может “не принести результатов”.

Россия, как и Украина, обладает большими запасами редкоземельных минералов. Трамп предположил, что сделка с Россией может быть аналогична той, что он пытается заключить с Украиной, в рамках которой США получат доступ к природным ресурсам этой страны. По словам американского президента, США “очень близки” к заключению такой сделки с Украиной, и в ближайшие недели он надеется встретиться в Белом доме с Владимиром Зеленским, чтобы ее подписать. Страна богата месторождениями элементов, необходимых для ряда производств, начиная с мобильных телефонов и заканчивая товарами оборонной промышленности.

Зеленский заявил, что администрация США должна предложить более выгодную сделку по правам на добычу полезных ископаемых, заявив, что нынешнее предложение требует от Украины непосильных финансовых вливаний. Сделка, предоставляющая США доступ к украинским месторождениям, может стать для администрации Трампа новым стимулом помогать этой стране. “Я называю это гарантией экономической безопасности”, — заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News, добавив, что наращивание инвестиций в Украину через американские компании означает больший интерес США к ее будущему.

Макрон во время встречи с Трампом в Овальном кабинете также коснулся “гарантий”, назвав их необходимой частью любого мирного соглашения. Очевидно, он имел в виду европейские войска, которые выступят в качестве миротворцев в случае достижения соглашения о прекращении огня. Трамп отметил, что спрашивал Путина о привлечении европейских войск в качестве миротворцев, и тот согласился. На переговорах Макрон назвал Россию “агрессором”, а советники Трампа всячески избегали обвинять Москву в развязывании трехлетних боевых действий. По словам американского президента, соглашение об их прекращении может быть достигнуто в течение нескольких недель.

Ранее в ходе видеоконференции с лидерами “Большой семерки”, включая Трампа, Зеленский заявил, что "для нашего народа, для жизни в целом невероятно важно, чтобы американская помощь и поддержка сохранялись". Это было его первое публичное обращение к президенту США с тех пор, как между двумя лидерами возникла напряженность из-за потенциальной сделки по обмену украинских полезных ископаемых на американскую помощь. Зеленский отметил, что его команда “продуктивно работает с Соединенными Штатами над экономическим соглашением”, которое они надеются подписать в Вашингтоне.