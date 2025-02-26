Командующий: суда на воздушной подушке «Пирузан» иранской армии несут на борту передовые ракеты большой дальности

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Иранский командующий военно-морскими силами Шахрам Ирани объявил, что флот судов на воздушной подушке оснащен ракетами большой дальности. Кроме этого, разработанные в Исламской республике суда-амфибии класса «Пирузан» испытаны и готовы к выполнению боевых задач. В ближайшее время они присоединятся к действующим военно-морским подразделениям.
О том, какова именно дальность этих ракет, не сообщается.
Выступая во время военных учений Zolfaqar 1403 на юге Ирана, контр-адмирал Шахрам Ирани сказал, что иранские суда на воздушной подушке, десантные суда провели испытания с боевой стрельбой во время маневров.
Командующий подчеркнул новаторскую роль Ирана в разработке и проведении десантных операций.
- сказал он, отметив сложность таких миссий.
Иран всегда подробно информирует мировое сообщество о своих достижениях в вооружении и расширении возможностей своих военных подразделений. Прошедшие и предстоящие учения не стали исключением в информационном плане. В одном из интервью, иранский командующий сообщил:
В другом месте своего выступления контр-адмирал сказал:
Командующий подчеркнул, что Иран сохраняет доминирование в различных военно-морских областях, включая подводные, надводные и воздушные подразделения, уделяя особое внимание беспилотным технологиям.
— заявил он.
Командующий также выделил ключевые внутренние военно-морские активы страны, такие как эсминцы Dena и Jamaran, ракетный корабль Zereh (Щит) и подводную лодку Fateh (Завоеватель) как примеры достижений Ирана в области военно-морской обороны.
Кроме этого, иранским военным командованием было анонсировано одновременное развертывание пяти оперативных и учебных флотилий в международных водах.