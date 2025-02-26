Командующий: суда на воздушной подушке «Пирузан» иранской армии несут на борту передовые ракеты большой дальности

Источник изображения: topwar.ru

Иранский командующий военно-морскими силами Шахрам Ирани объявил, что флот судов на воздушной подушке оснащен ракетами большой дальности. Кроме этого, разработанные в Исламской республике суда-амфибии класса «Пирузан» испытаны и готовы к выполнению боевых задач. В ближайшее время они присоединятся к действующим военно-морским подразделениям.

О том, какова именно дальность этих ракет, не сообщается.

Выступая во время военных учений Zolfaqar 1403 на юге Ирана, контр-адмирал Шахрам Ирани сказал, что иранские суда на воздушной подушке, десантные суда провели испытания с боевой стрельбой во время маневров.

Командующий подчеркнул новаторскую роль Ирана в разработке и проведении десантных операций.

Честь инноваций, проведения и поддержания десантных операций принадлежит иранскому народу. Беспилотные воздушные и подводные системы сыграли решающую роль в десантных операциях, которые проводились во время учений.

- сказал он, отметив сложность таких миссий.

Иран всегда подробно информирует мировое сообщество о своих достижениях в вооружении и расширении возможностей своих военных подразделений. Прошедшие и предстоящие учения не стали исключением в информационном плане. В одном из интервью, иранский командующий сообщил:

Учения включали «успешное развертывание самого современного военно-морского оборудования и боеприпасов, включая прыжки парашютистов с самолетов F-27, которые в основном используются для морских патрульных миссий.

В другом месте своего выступления контр-адмирал сказал:

Иранская оборонная промышленность успешно спроектировала и произвела тяжелое судно на воздушной подушке под названием «Пирузан», которое вскоре будет интегрировано в боевую структуру ВМС.

Командующий подчеркнул, что Иран сохраняет доминирование в различных военно-морских областях, включая подводные, надводные и воздушные подразделения, уделяя особое внимание беспилотным технологиям.

В противостоянии угрозам беспилотников, воздушным угрозам и беспилотным военно-морским системам мы значительно повысили наши возможности

— заявил он.

Командующий также выделил ключевые внутренние военно-морские активы страны, такие как эсминцы Dena и Jamaran, ракетный корабль Zereh (Щит) и подводную лодку Fateh (Завоеватель) как примеры достижений Ирана в области военно-морской обороны.

Кроме этого, иранским военным командованием было анонсировано одновременное развертывание пяти оперативных и учебных флотилий в международных водах.