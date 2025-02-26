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Интерфакс-АВН

Франция может направить в ФРГ истребители с ядерным оружием в случае вывода сил ядерного сдерживания США из Германии - СМИ

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Rafale M
Rafale M.
Источник изображения: navalnews

Лондон. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Франция готова перебросить в ФРГ истребители с ядерным оружием в том случае, если силы ядерного сдерживания США покинут Германию, сообщает во вторник The Telegraph со ссылкой на источник.

"Размещение в Германии французских истребителей с ядерным оружием на борту не будет сложной процедурой, направит мощный сигнал", - заявил собеседник газеты.

"Но, предупредил источник, официальный запрос на эти меры вряд ли поступит, пока американцы не выведут силы ядерного сдерживания из Германии", - информирует издание.

Неназванный дипломат в Берлине заявил The Telegraph, что такие инициативы Парижа будут побуждать премьера Британии Кира Стармера тоже идти на подобные шаги и доказать делом готовность Лондона обеспечивать безопасность Европы.

Издание напоминает, что Франция располагает 300 ядерными боезарядами, в том числе морского и воздушного базирования. В свою очередь силы ядерного сдерживания Британии представлены четырьмя атомными стратегическими подводными лодками типа "Вэнгард", каждая из которых может нести 16 ядерных боеголовок.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сказал, что "суровые стратегические реалии" не позволят США уделять первостепенное внимание безопасности Европы. Он заявлял, что европейским странам надо тратить больше на оборону, потому что американское военное присутствие в регионе может когда-то закончиться.

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