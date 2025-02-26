США отказываются обвинять Россию за конфликт на Украине и идут на немыслимый разрыв с союзниками (Bloomberg, США)

Bloomberg: США отказались обвинять Россию за конфликт на Украине

США пошли на разрыв с союзниками в вопросе Украины, пишет автор статьи в Bloomberg. Вашингтон выступил против формулировки, обвиняющей Москву, в заявлении "Большой семерки", а затем проголосовал против европейской резолюции в Генассамблее ООН, осуждающей российскую спецоперацию.

Аня Нуссбаум, Августа Сараива, Джордан Фабиан, Альберто Нарделли

Дональд Трамп внес еще больший вклад в раскол между Вашингтоном и союзниками по украинскому вопросу, отказавшись осуждать спецоперацию России в 2022 году в ООН и среди стран "Большой семерки". Он намерен положить конец конфликту на приемлемых для Москвы условиях.

В понедельник в Нью-Йорке США и Россия проголосовали на Генеральной Ассамблее ООН против поддержанной Европой резолюции, осуждающей спецоперацию Москвы, которая началась ровно три года назад. Позже обе стороны впервые с начала конфликта объединились в Совете Безопасности, чтобы одобрить резолюцию США, призывающую к “скорейшему прекращению” конфликта без возложения вины, что резко отличается от политики президента Джо Байдена.

По сведениям осведомленных источников, это произошло на фоне трудностей, с которыми также столкнулась "Большая семерка" при подготовке заявления по случаю годовщины конфликта— после того, как США выступили против формулировки, осуждающей Москву.

Тем временем Трамп в понедельник, похоже, ускорил осуществление своих планов по прекращению конфликта без участия европейских стран или Украины; он заявил в социальных сетях, что ведет “серьезные переговоры” с президентом России Владимиром Путиным. Он также заявил в Белом доме, что Владимир Зеленский может прилететь в Вашингтон уже на этой неделе, чтобы подписать соглашение по природным ресурсам, которое, как дал понять Трамп, необходимо для прекращения конфликтаи оплаты помощи США.

Публичные дебаты в ООН и частные обсуждения в "Большой семерке" подчеркивают явный разворот политики США в отношении самого серьезного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны: администрация Трампа все больше дистанцируется от союзников на континенте и, к их тревоге, похоже, все сильнее сближается с Москвой. Белый дом стал более благосклонен к политике, проводимой Путиным, включая запрет на вступление Украины в НАТО и сохранение территорий, занятых российской армией во время конфликта.

“Я бы предпочел не объяснять это сейчас, но оно, кажется, и так очевидно”, — сказал Трамп в Белом доме, когда его попросили объяснить причины голосования США по резолюциям ООН. Он добавил, что также хотел бы отдельно обсудить с Россией о сделку по ресурсам, и заявил о поддержке европейских миротворческих сил на Украине в рамках соглашения о прекращении конфликта.

Трамп выступил вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прибыл в Вашингтон, чтобы попытаться закрепить место Европы в мирных переговорах и подтвердить готовность Европы на увеличение расходов на оборону, что, как ожидается, будет подкреплено визитом премьер-министра Великобритании Кира Стармера в четверг.

На совместной пресс-конференции в понедельник в Белом доме Макрон неоднократно называл свои переговоры с Трампом “поворотным моментом” и заявлял, что Европа будет готова направить миротворцев в Украину “после того, как мы договоримся о прочном мире”. Трамп, однако, не стал комментировать ни роль Европы в переговорах с Россией, ни гарантии безопасности США для Украины, которые, по словам Киева, имеют решающее значение для долгосрочного соглашения.

Разрыв между Вашингтоном и его союзниками еще больше усилился в понедельник, когда несколько европейских лидеров и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта посетили Киев в знак поддержки в третью годовщину конфликта. Ранее в тот же день глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что администрация Трампа поверила российским нарративам, что проявляется во все усиливающейся критике Украины.

В свою очередь Путин предложил американским инвесторам помощь в разработке минеральных ресурсов в России, а также выразил готовность продать до двух миллионов тонн алюминия в США, если санкции будут сняты. В комментарии государственному телевидению он также приветствовал предложение Трампа по сокращению расходов на оборону на 50%, которое он назвал “хорошей идеей”.

В ООН резолюция Генеральной Ассамблеи, проталкиваемая Европой, была принята 93 голосами "за" и 18 "против" при 65 воздержавшихся. Белоруссия и Северная Корея были среди тех, кто проголосовал против нее наряду с США и Россией. Ассамблея также приняла отдельную резолюцию США, но только после того, как в нее были внесены поправки, обвиняющие Россию, что привело к тому, что США воздержаться от голосования за свои же собственные предложения.

США также представили свою резолюцию в Совете Безопасности, которая была принята при поддержке России и Китая, что является экстраординарным изменением в раскладе союзов и блоков: постоянные члены Совета заблокировали или наложили вето на предыдущие резолюции, связанные с конфликтом. Резолюции Совета Безопасности обязательны для исполнения всеми членами, в то время как резолюции Генеральной Ассамблеи — нет.

“Эта резолюция ставит нас на путь к миру — это первый шаг, но он имеет решающее значение”, — заявила исполняющая обязанности посла США Дороти Ши, добавив, что это был первый случай, когда Совет Безопасности принял резолюцию на эту тему с начала конфликта. Франция и Великобритания, которые также являются постоянными членами, воздержались.

Ранее администрация Трампа склоняла страны-члены ООН к блокированию поддержанной Украиной резолюции, осуждающей Россию, и хотела, чтобы они вместо этого поддержали американский проект, сообщало агентство Bloomberg.

По словам осведомленных источников, беседовавших на условиях анонимности, дипломаты "Большой семерки" с прошлой недели пытались найти компромисс для совместного заявления. США пригрозили вообще отказаться от поддержки заявления, а также возражали против введения дополнительных энергетических санкций, направленных на принуждение Москвы к ведению переговоров. В понедельник лидеры провели телефонный разговор по этому вопросу.