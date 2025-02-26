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Военное обозрение

Трамп опроверг сообщения греческих СМИ о планах США закрыть важную для логистики Киева базу в Александруполисе

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Источник изображения: topwar.ru

Продолжается «эпопея» вокруг слухов о закрытии американской военной базы в греческом Александруполисе. Буквально вчера СМИ Греции распространили новость о том, что новая администрация США намерена ликвидировать данный военный объект.

При этом, как писали журналисты, такие действия Вашингтона могут свидетельствовать о его полном отказе от поддержки Киева, так как именно эта база была перевалочным пунктом в ходе отправки американского оружия на Украину. Кроме того, для Греции данный военный объект был некой гарантией, что Анкара не нападет на Афины.

В то же время, по данным портала Hellasjournal, президент США в ходе сегодняшнего брифинга в Белом доме опроверг слухи о его намерении закрыть базу в Александруполисе.

Здесь стоит отметить, что сохранение функциональности вышеупомянутого объекта отнюдь не означает того, что администрация США намерена когда-либо продолжить оказывать военную помощь Киеву. Скорее всего, данная база все же будет закрыта, но несколько позже.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении радикально сократить воинский контингент США на территории ЕС. Вероятно, объект в Александруполисе будет закрыт в ходе этих мероприятий.

Сейчас же в Вашингтоне, видимо, решили сохранить базу, чтобы не обострять и без того «натянутые до предела» отношения с европейскими партнерами по НАТО.

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