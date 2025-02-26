Владимир Путин: США и Россия могли бы договориться сократить оборонные расходы на 50%

ЦАМТО, 25 февраля. Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%, КНР могла бы присоединиться, заявил президент России Владимир Путин.

"Я никак не могу комментировать то, как к этому отнесется КНР, там были с американской стороны разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений, по другим очень серьезном вопросам, поэтому это дело КНР, но мы могли бы договориться с США, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: США сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а КНР потом бы присоединилась, если захочет", – сказал В.Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о предложении США в адрес России и КНР сократить оборонные бюджеты вдвое.

Президент предположил, что данное предложение было основано на расчетах одного из британских исследовательских центров.

"Там сказано, что наши расходы по паритету покупательной способности были посчитаны, они в прошлом году у США были, по-моему, уже 968 млрд. долл., а если сложить российские и китайские расходы, то это примерно где-то цифры бьются. Надо российские и китайские расходы вместе сопоставить с американскими. Мы хотим посчитать, что представляют собой расчеты британского центра – это может быть это корректно, может быть не очень корректно или совсем некорректно, надо посмотреть", – цитирует "РИА Новости" В.Путина.