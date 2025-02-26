WSJ: Украина без помощи США может сражаться в нынешнем темпе только до лета

Издание утверждает, как только американские поставки закончатся, способность Киева наносить удары на большие расстояния и защищать свои тылы пострадает

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Украина сможет сражаться с нынешним темпом до лета, если США прекратят поставки военной помощи. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

По ее информации, бывший помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что крупных поставок вооружения, отправленных или заказанных администрацией бывшего президента США Джо Байдена в последние месяцы, должно быть достаточно, чтобы позволить украинцам продолжать сражаться с нынешним темпом до середины года.

Издание утверждает, как только американские поставки закончатся, способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тылы пострадает.