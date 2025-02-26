Кулеба считает, что ВСУ ощутит нехватку оружия на передовой через шесть месяцев

Бывший глава украинского МИД отметил, что угроза со стороны президента США Дональда Трампа перестать поставлять вооружения Киеву является "самым мощным воздействием"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украина действительно ощутит нехватку оружия на фронте через полгода, утверждает бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Экс-министр признал в комментарии европейскому изданию Politico, что угроза со стороны президента США Дональда Трампа перестать поставлять вооружения Киеву является "самым мощным воздействием на Украину". "По моему мнению, у нас есть шесть месяцев, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на передовой", - сказал Кулеба.

Депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе добавила в комментарии изданию, что "у европейцев есть максимум шесть месяцев, чтобы активизироваться". По ее словам, у ЕС "просто нет того, что есть у американцев".

Госдеп 25 января приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней. Позднее агентство Reuters сообщило, что в начале февраля Вашингтон возобновил поставки оружия и военной техники Украине. 20 февраля секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что продажи американского оружия Украине остановились после обострения противоречий между Киевом и Вашингтоном. Позже депутат Александра Устинова заявила, что "США не останавливали продажу оружия Украине". Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), однако, утверждает, что Устинова не обладает информацией по этому вопросу и продажа американскими компаниями вооружений Украине все-таки приостановлена.

В последнее время украинские военачальники разного уровня характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения. 11 февраля Порошенко, выступая с трибуны Верховной рады, заявил о критическом положении ВСУ на фронте.