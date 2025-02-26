Рубио: цель ООН - положить конец войнам, а не затруднить их прекращение

Вашингтон. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США проголосовали против резолюции ООН, обвиняющей Россию, так как она противоречила усилиям по урегулированию ситуации на Украине.

"Что касается более широкой резолюции, то мы считаем, что ООН необходимо вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войн и конфликтов, если она хочет быть полезной в XXI веке", - сказал Рубио в интервью Breitbart News.

По его словам, США не считают целесообразным, чтобы в ООН было что-то, что вызывает "неприязнь" у одной из сторон.

"Мы обратились в Совет Безопасности с нашим компромиссом, который, на мой взгляд, сформулирован очень честно и, по сути, гласит: "война - это ужасная вещь", - отметил госсекретарь.

Он напомнил руководству ООН, что цель организации - "положить конец войнам и предотвратить конфликты, а не затруднить их прекращение".

"Поэтому я подумал, что хорошо, что мы добились этого в Совете Безопасности, и русские не наложили на это вето", - отметил глава госдепа.

Ранее Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию о необходимости урегулирования украинского конфликта. Проект поддержали 10 стран, в том числе РФ, пять проголосовали против. Никто из постоянных членов СБ ООН не применил право вето.

Предложенные РФ и другими странами поправки не были приняты.

Ранее Вашингтон представил эту же самую резолюцию на Генассамблее ООН. Она была принята, однако только с европейскими поправками, в которых действия РФ осуждались.

Российская поправка "о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса" была отклонена.

Американская резолюция не называет РФ агрессором и не упоминает неприкосновенность территориальной целостности Украины. В ней осуждается гибель людей в ходе конфликта.

Резолюция призывает к скорейшему завершению боевых действий и миру между Россией и Украиной.