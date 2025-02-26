Telegraph: Британия может стать лидером нового европейского оборонного альянса

Если Британия направит "миротворцев" на Украину, ей не хватит ресурсов для защиты своих границ, пишет полковник де Бреттон-Гордон в Telegraph. Власти слишком долго пренебрегали армией, и теперь, когда ответственность за оборону Европы ложится на континент, могут дорого за это заплатить, отмечает военный.

Хэмиш Стивен де Бреттон-Гордон, полковник ВС Великобритании в отставке

Наши военнослужащие-резервисты могут вытащить премьер-министра Кира Стармера из затруднительного положения в связи с нехваткой личного состава

В пятницу я выступил с речью перед военными и политическими лидерами Северной Македонии, нового члена НАТО, где обсуждались специальные возможности этой страны, которые она может предоставить миротворческому контингенту НАТО на Украине. Моя роль как военного эксперта и офицера НАТО на протяжении более 37 лет заключалась в том, чтобы пытаться донести стратегическую обстановку, в которой сейчас находится альянс.

В течение нескольких недель администрация Трампа демонстрировала свои мускулы в стиле "Сделаем Америку снова великой!" по всему миру. Однако в Европе все получилось наоборот. В результате заявлений Трампа среди союзников по НАТО, таких как Северная Македония, Германия и Великобритания, возникла атмосфера двусмысленности и растерянности. Еще до того, как игра всерьез началась, новый президент, похоже, сдал все карты Путину.

Мы наблюдаем новую версию старой сказки "Новое платье короля", возможно, с Илоном Маском в роли ткача. Трамп ведет себя как упрямый ребенок. Никто из тех, кого он слушает, не готов рассказать ему о реальной ситуации, о том, что живые люди могут погибнуть в результате решений, которые он принимает по экономическим, а не военным и гуманитарным соображениям. Похоже, Трамп знает цену всему, но не ценит ничего. Новый король, похоже, намекает на то, что США теперь не являются союзником, на которого Европа может положиться, и уж точно не в рамках статьи 5 коллективного договора, которая требует прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооружённому нападению. Европейские страны НАТО должны отныне планировать поддержку Украины и обеспечение безопасности Европы в новых реалиях — и это справедливо: почему американские налогоплательщики должны финансировать нашу оборону?

Все, кроме Путина и, возможно, некоторых членов новой команды Трампа, будут рады любому действительно жизнеспособному мирному соглашению по Украине, которое представляется вполне возможным. Давайте не будем забывать, что Украина не является агрессором, однако эта специальная военная операция нанесла ей страшный ущерб. Кроме того, те, кто разбирается в геополитике, понимают, что принуждение к миру является жизненно важной частью достижения такого прочного мира. Я, со своей стороны, рад, что премьер-министр пытается возглавить эту работу, предлагая нашим военным быть лидерами миротворческих сил.

Как и многие другие военнослужащие, я участвовал как в военных действиях, так и в поддержании/наведении порядка, и могу сказать, что британские военные — лучшие в этом деле. Однако нынешнее и предыдущее правительство настолько не заботилось о наших солдатах, что строчка из Киплинга: "Эх, Томми, Томми — ты солдат, тебе не каждый рад" приобретает болезненное звучание. Трамп прав в одном: Европа и Великобритания слишком долго не уделяли должного внимания нашей собственной обороне.

Британские военные, безусловно, могут сформировать необходимые силы и будут благодарны за поддержку союзников по НАТО, таких как Северная Македония, а теперь, возможно, и Германия. Тем не менее, численность войск и их потенциал, которые понадобятся, означают, что наши вооруженные силы не смогут выполнять остальные задачи. Любое развертывание потребует огромных инвестиций в войска и призыва резервистов, чтобы численность соответствовала требованиям. Наши военнослужащие-резервисты — очень недооцененная сила (я один из них). Возможно, в краткосрочной перспективе они помогут премьер-министру выйти из затруднительного положения с нехваткой кадров, однако для долгосрочного решения сложившейся ситуации потребуется больше денег.

Это не произойдет в одночасье, и, скорее всего, потребуется два-три месяца, чтобы полностью ввести резервы в строй. Придется столкнуться с огромными логистическими проблемами, и специалисты по планированию должны сосредоточиться на более долгосрочной перспективе, а Стармер должен теперь понять, что нельзя содержать вооруженные силы по низкой цене. Может, у нас и нет такого шумного профсоюза, который бы хлопотал за нас, но мы никогда не подводили нацию, и с нами нужно обращаться достойно.

Есть информация о том, что для сдерживания российской армии потребуются силы численностью около 40 тысяч человек, и Путин должен знать, что если он попытается что-то предпринять, то получит отпор. Это подразумевает наличие артиллерии, танков и воздушных сил, которые должны будут наводиться на цели с помощью огромного количества средств разведки — от спутников до разведывательных беспилотников и радиотехнической разведки. Многие из воздушных средств все еще будут предоставлены Дядей Сэмом, что представляется возможным, если Великобритания и ключевые европейские союзники смогут обеспечить крепкую почву под ногами.

Сегодня мир изменился, и некоторые люди считают, что сделки и деньги важнее поступков и моральных устоев. Великобритания уже не та, что была раньше, и теперь нам приходится идти следом, хотя когда-то мы были лидерами. Но, по крайней мере, в случае с потенциальной операцией на Украине у нас все еще есть шанс существенно изменить ситуацию.

Давайте надеяться, что прекрасные планы премьер-министра будут подкреплены ресурсами и решимостью довести их до конца и что на этой неделе он и Макрон расскажут "королю" во время визита в Вашингтон некоторые истины, которые он должен услышать. Если мы ошибемся, Европа вполне может быть ввергнута в еще одну ужасную войну, без всякой уверенности в том, что на этот раз мы сможем рассчитывать на помощь наших некогда близких кузенов из-за океана.

Возможно, как предполагает будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, это конец НАТО и начало EATO?