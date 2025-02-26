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Интерфакс-АВН

И.о. президента Южной Кореи подтвердил неизменность графика совместных с США военных учений - СМИ

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Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений.
Источник изображения: © Pfc. You Chul Lee

Гонконг. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил во вторник, что Южная Корея и США продолжат практику проведения совместных военных учений, сообщило агентство "Ренхап".

"Наши военные проведут ежегодные южнокорейско-американские учения "Щит свободы", как и запланировано, в марте, основываясь на прочном альянсе и совместной оборонной позиции наших двух стран", - сказал он на заседании кабинета министров.

И.о. президента подчеркнул: "Национальная безопасность является абсолютным приоритетом, который никогда не должен быть поставлен под угрозу, являясь последней линией обороны, обеспечивающей выживание нации и экономический рост".

Заявление прозвучало на фоне слухов о возможных изменениях в проведении учений. Президент США Дональд Трамп во время первого срока пребывания у власти раскритиковал учения как "дорогостоящие военные игры", приостановив или сократив их масштаб в пользу тогдашних дипломатических усилий с Северной Кореей.

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