Beijing Daily: переговоры в Эр-Рияде вряд ли откроют "путь к миру"

Военный конфликт не только разрушил Украину, но и обострил глобальные противоречия, пишет Beijing Daily. США превратили Незалежную в жертву, используя ее как пешку в своей извращенной геополитической игре. Но Киев продолжает служить интересам Запада, который кормит украинцев пустыми обещаниями о "светлом будущем".

Гао Юань (高源)

Крупнейший военный конфликт на европейском континенте со времен Второй мировой войны принес огромные потери обеим сторонам и изменил геополитический ландшафт Евразии и даже мира.

Появление Трампа внесло новые переменные в ход конфликта. Активизировалось взаимодействие США и РФ по вопросу мирного урегулирования, в то время как Украина и европейские страны, похоже, лишились своего места за столом переговоров.

Время покажет, откроют ли переговоры в Эр-Рияде "путь к миру", но большинство аналитиков сходятся во мнении, что, независимо от того, к какому результату приведет переговорный процесс, в конечном счете в жертву будут принесены интересы Украины. Довольно прискорбно, что страна превратилась в "расходный материал".

Россия и Украина — братские народы, и особенно удивительно видеть, как обе стороны встречают друг друга с оружием в руках. Согласно октябрьским данным Фонда ООН в области народонаселения, с начала российско-украинского конфликта население Украины сократилось на 8 миллионов человек ввиду большого количества беженцев, снижения рождаемости и повышения смертности. Военные действия опустошили семьи, инфраструктура Украины серьезно повреждена, а экономика находится на грани краха. Затянувшаяся игра в "перетягивание каната" все туже затягивает узел конфликта. Сегодня доля украинцев, которые поддерживают "кровопролитную битву до конца", упала с 73% с начала войны до 38%. Россия также понесла людские потери и финансовые убытки, а также столкнулась с такими последствиями, как инфляция.

Не только Украина, но и весь мир страдает от негативных последствий конфликта — нарушена стабильность поставок сельскохозяйственной продукции. От нехватки продовольствия пострадали даже африканские страны. Россия была крупнейшим источником поставок природного газа в Евросоюз. Надежды Европы побороть свою зависимость от российского природного газа и обеспечить энергетическую безопасность не оправдались, и население Европы пережило три суровых зимы. Это усугублялось неоднократными кризисными ситуациями в военной, экономической, дипломатической и других сферах. Военный конфликт стал зеркалом, которое заставляет людей почувствовать ценность мира. Все вовлеченные стороны, перешли от размышлений как "получить больше" к поискам путей как "потерять меньше".

Это игра со множеством проигравших. И чем дольше она длится, тем глубже шрамы. Так, когда же закончится эта трагедия, которую можно было предотвратить?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны обратиться к инициатору. Конфликт между Россией и Украиной является результатом манипуляций США. Хотя холодная война между США и СССР закончилась более 30 лет назад, некоторые американские политики все еще застряли в прошлом веке и не могут избавиться от мышления времен холодной войны. Невзирая на основные требования России в области безопасности, Вашингтон не оставляет в покое идею о расширении НАТО на восток и настаивает на превращении Украины в плацдарм для сдерживания России. Решительный ответ России — это взрыв недовольства по поводу длительного игнорирования требований ее собственной безопасности после окончания холодной войны. Военные действия не прекращаются, пока США продолжают "подливать масло в огонь". В американских СМИ редко встречается призывы к миру, но они полны риторики о "справедливости против зла" и провоцируют соседние страны "надевать более толстую броню".

В ситуации, когда зачинщики кровавого конфликта переодеваются в "воплощение справедливости", как они могут содействовать мирному процессу?

В первую годовщину конфликта бывший президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 500 миллионов долларов, включая РСЗО HIMARS, систем противовоздушной обороны, РЛС и других ключевых вооружений. На второй год США объявили о "разрушительных" санкциях против более чем 500 физических и юридических лиц в России. За два года США ввели в отношении России около 3500 санкций.

Теперь, в третью годовщину конфликта, так называемый "старший брат" Украины внезапно стал враждебен, обвинив Киев в отсутствии "козырей" и ведении жесткой игры. Вашингтон не только председательствовал на переговорах без "главного героя", но и потребовал от Украины возместить 500 миллиардов долларов в рамках сделки по редкоземельным металлам. Однако, согласно заявлению Зеленского, за последние три года США предоставили Украине оружия и техники на 67 миллиардов долларов в виде оружия и 31,5 миллиардов долларов прямой финансовой помощи в бюджет Украины, что не превышает 100 миллиардов долларов.

Эта партия в американские шахматы одурачила Украину, спровоцировала Россию, опустошила экономику Европы. Согласно статистике, общий объем продаж оружия США за рубеж с 2024 года превысил 80 миллиардов долларов — выше, чем общий объем продаж оружия в 2023 году, и на 30 миллиардов долларов больше, чем в 2022 году. 90% средств, выделенных в рамках американской помощи Украине, возвращаются в США. После захвата европейского рынка природного газа цена на продаваемый США в Европу газ в 3-4 раза превышает цену на местном рынке США. За этими стоит предельно откровенная "экономика войны".

Украинская сторона стремится достичь соглашения с США

Вашингтон пригрозил Киеву отключением системы спутниковой связи Starlink, если Украина не подпишет соглашение о редкоземельных металлах на сотни миллиардов долларов. Находясь под давлением, Зеленский заявил, что соглашение о полезных ископаемых сейчас находится на стадии обсуждения. "Все подарки, дарованные судьбой, имеют тайную цену", а что касается определения цены, то здесь будет действовать "закон джунглей".

Украина является мостом Евразии, она должна была стать "связующим звеном" между Россией и Западом, но стала объектом пристального внимания со стороны США и Запада.

После распада СССР Украина унаследовала мощную промышленную и сельскохозяйственную базу. Даже находясь между Россией и Европой, Украина по-прежнему имеет все шансы на сбалансированное развитие. Однако, спровоцированная вмешательством США и Запада, в начале 2014 года внутренняя оппозиция на Украине вызвала беспорядки, совершила государственный переворот и сформировала прозападное переходное правительство. Украина потеряла свой суверенитет. С тех пор ситуация там резко ухудшилась, пророссийски настроенные регионы Восточной Украины пребывали в постоянном смятении, а "невидимая рука" тянула страну в пропасть.

Владимир Зеленский подчеркнул, что никто за спиной Украины не должен решать ее судьбу. Однако это заявление не учитывает реальное положение дел — Украина сама никогда не решала свою судьбу. С начала конфликта Киев получил только "заоблачные счета". Мало того, что исчезли так называемые гарантии безопасности, так еще и Украину посадили на пиратский корабль под названием "Редкоземельные металлы в обмен на помощь". Незалежная разграбила свои ресурсы, лишилась суверенитета и была обглодана до такой степени, что "остались только кости".

Европейские страны, плясавшие под дудку США, обнаружили себя в тяжелом кризисе и наконец осознали, что их тоже предали. "Быть врагом США опасно, а быть союзником США — смертельно опасно". На кровавой шахматной доске стран-гегемонов нет союзников, есть только интересы.

Если у страны нет четкого стратегического видения и суверенитета, ее можно только водить за нос. С того момента, как Украина стала "инструментом", ее мечты о том, что она является "хозяином своей судьбы", стали иллюзией.

Твердая последовательная позиция России нужна, чтобы отрезвить Запад и США. Расширение НАТО на восток труднодостижимо и не будет способствовать укреплению европейской безопасности. Украина стала пешкой в игре, продемонстрировав, какой ущерб может нанести внешнее вмешательство.

История показывала неоднократно, что гегемония является первопричиной всех войн и потрясений. Участие в военных конфликтах, идеологических противостояниях и геополитических играх приведет лишь к кровавым конфликтам и бесконечным катастрофам. История также обнажила жестокую истину: страна, которая отказалась от своей автономии, положившись на внешние силы, станет лишь расходным материалом для гегемонов в достижении их интересов.

Российско-украинский конфликт стал "афтершоком" после холодной войны и в очередной раз показал, что образ мышления некоторых стран, основанный на том, что "сила превыше всего", не исчез с окончанием холодной войны. Для Евразии единственный способ разрешить кризис — это отказаться от менталитета холодной войны и идеологической конфронтации и построить систему безопасности, основанную на взаимном уважении и доверии посредством консультаций, диалога и равноправного отношения. Попытки защитить себя путем сотрудничества с гегемонами, принося в жертву безопасность других стран и подрывая глобальный миропорядок, обречены на провал. В конце концов, нет никаких правил — "если вчера вы были за столом, то завтра можете оказаться в меню".

Сегодня, в то время как международное сообщество сосредоточено на российско-украинском конфликте, в других частях мира происходят десятки военных конфликтов разного масштаба. Настало время для серьезного переосмысления важной темы мира и развития.