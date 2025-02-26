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ТАСС

Макрон: нарушение соглашения по Украине приведет к конфликту РФ с участниками переговоров

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Yara Nardi

Президент Франции также назвал обнадеживающими слова американского президента Дональда Трампа по поводу того, что направление западных сил в рамках миротворческой миссии обсуждалось на переговорах с Россией и "это считалось приемлемым"

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Нарушение Россией потенциального мирного соглашения, которое может быть подписано с Украиной, обернется для нее конфликтом со всеми участниками мирного урегулирования, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Украина и Россия подпишут соглашение, инициированное президентом Трампом, гарантами которого являемся мы, и если Россия нарушит его, то де-факто вступит в конфликт со всеми, кто взял на себя обязательства по мирному процессу", - сказал Макрон о возможных гарантиях безопасности для Украины и потенциальном размещении западных миротворцев на неподконтрольных России территориях.

Президент добавил, что смог детально обсудить предложения Франции, Великобритании и других европейских стран по поводу потенциальных гарантий безопасности для Украины с президентом США. Он подчеркнул важность заявлений Трампа о готовности Вашингтона как союзника оказать поддержку в этом вопросе, назвав это "поворотным моментом".

Макрон также назвал обнадеживающими слова Трампа по поводу того, что направление западных сил в рамках миротворческой миссии обсуждалось на переговорах с Россией и "это считалось приемлемым". "Это не опасно, но создает уверенность. И нам кажется, что это менее опасно, чем то, что могло бы пойти гораздо дальше с юридической точки зрения, и нам кажется, что это то, что нам нужно сделать, чтобы гарантировать безопасность. И я хочу очень четко сказать, что на карту поставлена безопасность европейцев", - заключил он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может 27 февраля предоставить Трампу черновой вариант плана размещения британских и французских миротворцев на Украине. Отмечается, что Лондон и Париж хотели бы получить огневую поддержку от Вашингтона, если их миротворцы окажутся в опасности. В рамках плана Париж и Лондон хотят задействовать сухопутные силы, а также авиацию и флот.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине. По его словам, это шаг в сторону эскалации. 

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Трамп Дональд
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