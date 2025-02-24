Французский авианосец "Шарль де Голль" после учений с филиппинскими военными пришвартовался на бывшей американской базе в заливе Субик-Бэй

Гонконг. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Французская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Шарль де Голль" завершила учения с военными Филиппин и ушла на отдых на бывшую американскую военно-морскую базу в заливе Субик-Бэй к северо-западу от Манилы, сообщает в воскресенье Associated Press.

Группа пробыла в походе более двух месяцев в Индо-Тихоокеанском регионе. Французские корабли проводили мероприятия, направленные на повышение боеготовности на случай чрезвычайных обстоятельств вместе с партнерами, в том числе с кораблями и авиацией Филиппин.

В минувшую пятницу Франция и Филиппины отрабатывали навыки противолодочной обороны и воздушного боя, затем также в пятницу авианосец, три эсминца и корабль-заправщик прибыли в Субик-Бэй.

Это первый подобный визит ВМС Франции на Филиппины. В ноябре 2024 года французская авианосная ударная группа покинула военно-морскую базу в Тулонском порту на юге Франции для выполнения миссий в Красном море, Индийском и Тихом океанах. Целью миссий является "обеспечение морской безопасности и свободы судоходства", заявлял в ноябре контр-адмирал Жак Малар, командующий французской авианосной ударной группой. Отмечалось, что в миссиях также будут задействованы фрегаты и подводные лодки других стран.

При этом, напоминает агентство, Париж расширяет взаимодействие с Филиппинами и другими государствами Юго-Восточной Азии. В конце 2023 года Париж и Манила подписали соглашение о наращивании военного сотрудничества. В 2024 году стороны начали переговоры о заключении оборонного пакта, который позволит военным Франции и Филиппин вести учения на территории друг у друга.

Аналогичные соглашения Филиппины заключили с США и Австралией. Подписанный с Японией договор ожидает ратификации японским парламентом в 2025 году. Недавно также завершились переговоры Филиппин и Новой Зеландии на тему заключения идентичного пакта.