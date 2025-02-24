Эстония передаст Киеву 10 тыс. снарядов и оборонную продукцию на €100 млн

Премьер республики Кристен Михал заверил Украину, что ее власти "всегда могут рассчитывать на поддержку" со стороны Эстонии

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Эстония передаст Украине в ближайшее время 10 тыс. артиллерийских боеприпасов и, как только будет возможно, оборонную продукцию собственного производства на сумму €100 млн. Об этом сообщил премьер балтийской республики Кристен Михал.

"Чтобы укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию, Эстония отправляет 10 тыс. артиллерийских боеприпасов и 750 тыс. рационов питания для украинских бойцов", - написал глава эстонского правительства в X.

По его словам, "при первой же возможности" Таллин отдельно передаст Киеву "собственную продукцию оборонной промышленности на сумму более €100 млн".

Михал также заверил Украину, что ее власти "всегда могут рассчитывать на поддержку" со стороны Эстонии.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.