Возможность отправки Великобританией и Францией военных на Украину сильно зависит от поддержки США - СМИ

Вашингтон. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Официальные лица заявили, что европейские предложения зависят от того, удастся ли убедить президента США Дональда Трампа согласиться на ограниченную роль военных США - ее британские официальные лица назвали "опорой" - для защиты европейских войск на Украине, если они окажутся под угрозой и будут сдерживать Россию от нарушения прекращения огня", - информирует издание.

"Чиновники отметили, что без поддержки Трампа европейский план отправить миротворцев будет сложно выполнить", - отмечает издание.

План европейцев предполагает не размещение американских войск на Украине, а использование военного потенциала США в сферах, где европейские государства испытывают нехватку. К примеру, США могут осуществлять прикрытие части воздушного пространства Украины при помощи своих систем ПВО, размещенных в сопредельных государствах; передать европейцам средства ПВО, держать наготове свои ВВС на случай экстренной ситуации. Кроме обеспечения ПВО и ПРО, США также могли бы оказать помощь с логистикой и разведкой.

Собеседники WSJ уточняют, что главный сторонник плана - Лондон. Ожидается, что премьер Британии Кир Стармер представит Трампу черновик плана в четверг. Но, по словам источников, вряд ли речь пойдет о конкретных деталях возможной поддержки США.

Британские власти полагают, что участие США - крайне важно для сдерживания РФ и для того, чтобы убедить остальные европейские страны отправить войска. Однако британские и французские военные, вместе со средствами ВМС и ВВС, должны будут находиться не на востоке Украины, а защищать важнейшие объекты инфраструктуры, города и порты. За линией разграничения сторон будут наблюдать со спутников и беспилотников.

WSJ уточняет, что в администрации Трампа пока не дали понять, намерена ли она поддержать эти усилия. В Совете нацбезопасности США и в британском посольстве в Вашингтоне информацию комментировать отказались.

На прошлой неделе глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что считает преждевременным планировать отправку французских миротворцев на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил такую же точку зрения в отношении служащих Бундесвера.