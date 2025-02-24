Войти
Интерфакс-АВН

Возможность отправки Великобританией и Францией военных на Украину сильно зависит от поддержки США - СМИ

771
0
0
Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Официальные лица заявили, что европейские предложения зависят от того, удастся ли убедить президента США Дональда Трампа согласиться на ограниченную роль военных США - ее британские официальные лица назвали "опорой" - для защиты европейских войск на Украине, если они окажутся под угрозой и будут сдерживать Россию от нарушения прекращения огня", - информирует издание.

"Чиновники отметили, что без поддержки Трампа европейский план отправить миротворцев будет сложно выполнить", - отмечает издание.

План европейцев предполагает не размещение американских войск на Украине, а использование военного потенциала США в сферах, где европейские государства испытывают нехватку. К примеру, США могут осуществлять прикрытие части воздушного пространства Украины при помощи своих систем ПВО, размещенных в сопредельных государствах; передать европейцам средства ПВО, держать наготове свои ВВС на случай экстренной ситуации. Кроме обеспечения ПВО и ПРО, США также могли бы оказать помощь с логистикой и разведкой.

Собеседники WSJ уточняют, что главный сторонник плана - Лондон. Ожидается, что премьер Британии Кир Стармер представит Трампу черновик плана в четверг. Но, по словам источников, вряд ли речь пойдет о конкретных деталях возможной поддержки США.

Британские власти полагают, что участие США - крайне важно для сдерживания РФ и для того, чтобы убедить остальные европейские страны отправить войска. Однако британские и французские военные, вместе со средствами ВМС и ВВС, должны будут находиться не на востоке Украины, а защищать важнейшие объекты инфраструктуры, города и порты. За линией разграничения сторон будут наблюдать со спутников и беспилотников.

WSJ уточняет, что в администрации Трампа пока не дали понять, намерена ли она поддержать эти усилия. В Совете нацбезопасности США и в британском посольстве в Вашингтоне информацию комментировать отказались.

На прошлой неделе глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что считает преждевременным планировать отправку французских миротворцев на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил такую же точку зрения в отношении служащих Бундесвера.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 19:47
  • 49
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
  • 24.02 17:15
  • 15
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 24.02 16:19
  • 2
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 24.02 16:14
  • 471
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 24.02 14:16
  • 1
Трамп считает, что Путину и Зеленскому следует провести встречу
  • 24.02 07:06
  • 3
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 23.02 22:25
  • 7695
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:34
  • 2
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
  • 23.02 08:23
  • 153
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 23.02 04:29
  • 7
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 23.02 03:00
  • 1
Песков: РФ согласна с США, что решать ситуацию на Украине лучше мирно
  • 22.02 19:30
  • 0
О сравнении ЗРС
  • 22.02 01:45
  • 2
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 21.02 22:21
  • 0
О причинах "превосходства" западной военной техники над советской/российской - по мнению "народа"